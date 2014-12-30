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30 декабря 2014, 20:21

Ленинскую площадь перед Парком Горького благоустроят по проекту 30-х годов

парки реставрация смотровые площадки Ольга Захарова культурное наследие ЦПКиО имени Горького

Фото: M24.ru

В 2015 году в Парке Горького начнется благоустройство Ленинской площади по чертежам архитекторов А.В. Власова и В.И. Долганова. Об этом корреспонденту сетевого издания M24.ru сообщила директор парка Ольга Захарова.

"Мы будем делать площадь такой, как она была задумана по чертежам архитекторов Власова и Долганова", - сообщила Захарова. В следующем году в здании главного входа также заработает смотровая площадка. Для посетителей она будет доступна впервые. "Оттуда открывается потрясающий вид на планировку
партерной части Парка Горького!", - отметила Захарова.

Летом 2015 года Музей современного искусства "Гараж", располагающийся в парке, переедет в павильон "Времена года". "В июне Музей современного искусства "Гараж" переедет в павильон "Времена года", построенного в 1960-е и обновленного по проекту звездного архитектора Рема Колхаса", - сказала Захарова.

Также будут отреставрированы гротескный, средний и большой мосты, которые находятся в Нескучном саду. Появится дополнительный вход со стороны Ленинского проспекта.

В 2014 году к ЦПКиО имени Горького присоединили озелененные территории МГУ. Кроме того, в этом году в Парке Горького прошел капитальный ремонт 11 зданий, среди которых - исторический туалет, спроектированный архитектором Власовым. Также в парке отремонтировали набережные, благоустроили Пионерский и Андреевский пруды и провели масштабное озеленение.

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