Парк Горького открыл интернет-магазин

Фото: M24.ru

На официальном сайте Парка Горького заработал интернет-магазин. Каждый предмет из подарочной коллекции парка, которые можно купить в магазине, был создан в сотрудничестве с российскими компаниями, сообщает пресс-служба парка.

Елочные игрушки. Фото: пресс-служба Парка Горького

Приобрести в онлайн-магазине можно , в частности, спортивную одежду для катания на коньках и зимних прогулок, елочные украшения, а также фирменный шоколад "Горький".



Шоколад "Горький".Фото: пресс-служба Парка Горького

Забрать свои заказы покупатели смогут прямо в Парке, а с 11 января 2015 года начнет работать услуга доставки товаров.

Напомним, 20 декабря в парке Горького открылась рождественская ярмарка. Посетители могут купить сувениры со всех уголков мира, елочные игрушки, вязаные шапки и варежки, пряники, украшения из сухих трав, украшения и многое другое. На ярмарке также можно будет перекусить - здесь готовят блины на любой вкус.

Ярмарка продлится до 11 января.