Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

26 декабря 2014, 21:26

Парк Горького открыл интернет-магазин

парки интернет-магазины Парк Горького

Фото: M24.ru

На официальном сайте Парка Горького заработал интернет-магазин. Каждый предмет из подарочной коллекции парка, которые можно купить в магазине, был создан в сотрудничестве с российскими компаниями, сообщает пресс-служба парка.

Елочные игрушки. Фото: пресс-служба Парка Горького

Приобрести в онлайн-магазине можно , в частности, спортивную одежду для катания на коньках и зимних прогулок, елочные украшения, а также фирменный шоколад "Горький".

Шоколад "Горький".Фото: пресс-служба Парка Горького

Забрать свои заказы покупатели смогут прямо в Парке, а с 11 января 2015 года начнет работать услуга доставки товаров.

Напомним, 20 декабря в парке Горького открылась рождественская ярмарка. Посетители могут купить сувениры со всех уголков мира, елочные игрушки, вязаные шапки и варежки, пряники, украшения из сухих трав, украшения и многое другое. На ярмарке также можно будет перекусить - здесь готовят блины на любой вкус.

Ярмарка продлится до 11 января.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать