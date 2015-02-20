Сергей Собянин поздравил москвичей с Масленицей и началом весны

Сергей Собянин поздравил москвичей с Масленицей

В пятницу, 20 февраля, Сергей Собянин посетил праздничную ярмарку на ВДНХ и поздравил москвичей с Масленицей и скорым началом весны, передает информационный портал мэра и правительства Москвы.

"Весна уже не за горами. Поздравляю москвичей с Масленицей, которая в этом году пришлась на длинные выходные. Поздравляю с Днем защитника Отечества и со скорым началом весны", – сказал мэр.

Напомним, празднование Масленицы на ВДНХ проходит с 16 по 22 февраля. Участники масленичной ярмарки разместили свои товары в 21 деревянном павильоне на Центральной аллее выставки. Главное блюдо ярмарки – традиционные блины.

Помимо блинов посетители могут приобрести пряники, белевскую пастилу, бельгийские вафли и многое другое. В четырех домиках продаются изделия народных промыслов и сладкие подарки. Специальное масленичное меню предлагают также кафе и рестораны ВДНХ.

На выходных на Центральной аллее выставки будет царить историческая атмосфера масленичной ярмарки ХIV–ХVI веков. Агентство исторических реконструкций "Ратоборцы" организует здесь шоу со скоморохами и ряжеными.

Подробную информацию о праздничных мероприятиях на ВДНХ можно узнать здесь.

Масленицу отмечают и другие столичные парки. На масленичной ярмарке на Кузнецком мосту гостям предлагают более 50 разных видов блинных начинок, сквер Патриарших прудов на время Масленицы превратился в живую художественную галерею, а в парке "Садовники" можно отпраздновать традиционную Масленицу со сжиганием чучела и народными гуляниями.