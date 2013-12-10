Каток "Южный полюс" в "Лужниках" откроют 21 декабря

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В рамках Большого праздника зимы в "Лужниках" откроется большой каток "Южный полюс", сообщает пресс-служба олимпийского комплекса.

Каток с натуральным льдом заработает 21 декабря. Первые два дня вход на каток будет бесплатным.

Всего в столице откроется более 1,5 тысяч катков, 217 лыжных трасс, 714 зимних городков и 1911 спортплощадок.

Первый столичный каток открылся в парке "Сокольники" 26 октября. В день официального старта зимнего сезона откроется каток с искусственным льдом и в Парке Горького. К концу ноября ледяные площадки появятся еще в 11 парках.

Общая протяженность лыжных трасс в этом году превысит 100 километров.