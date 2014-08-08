Москвичи решат, какими будут фасады павильонов ВДНХ

Фото: M24.ru

Москвичи решат, в каком стиле отреставрируют фасады двух павильонов на ВДНХ - №14 "Вычислительная техника" и № 15 "Радиоэлектроника и связь". Жителям предложили выбрать один из двух вариантов оформления построек - в стиле сталинского ампира или советского минимализма. Соответствующий опрос проводится в сервисе городских референдумов "Активный гражданин".

Специалисты уже приступили к работам в павильонах. "Оба строения не раз меняли внешний вид, - говорится в опросе. - Сталинский ампир с годами сменился на советский минимализм". Чтобы упростить задачу выбора, в "Активном гражданине" представили фотографии обоих павильонов в разных стилях.

За прохождение опроса пользователям начисляется 40 баллов.

Оба павильона были построены в 50-е годы. До 60-х годов павильон “Вычислительная техника” назывался “Азербайджанская ССР”, а “Радиоэлектроника и связь” - “Поволжье”.

Как изменится ВДНХ после реконструкции

Напомним, первый этап реконструкции ВДНХ завершился 1 августа – в день 75-летия выставки. На ее территории отремонтировали десятки площадок, воссоздали первоначальный вид Зеленого театра, а также разбили цветники и отремонтировали исторические фонтаны.

Кроме того, в июне в Центральном павильоне ВДНХ открыли большой горельеф Евгения Вучетича – автора волгоградского монумента “Родина-мать зовет!”. Горельеф “Знаменосцу мира - советскому народу - слава!" до 1958 года был главным экспонатом павильона. Позже скульптурную композицию закрыли панелями. В дальнейшем фальшфасад уберут и с павильона “Казахская ССР”.

Активный гражданин "Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. "Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

