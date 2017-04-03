Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Начались работы по созданию "Музейного парка" в центре столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новая городская территория с пешеходным маршрутом соединит Политехнический музей со строящимся парком "Зарядье".

Параллельно с этим на Новой площади проходят работы по программе "Моя улица", так что водителям автотранспорта стоит задуматься над альтернативным маршрутом – до конца месяца для проезда будут доступны только три полосы, а с 1 мая – семь.

Вместе с тем для создания "Музейного парка" закрыли и Политехнический проезд – после проведения всех работ он станет пешеходным. Водители же смогут его объехать через Лубянскую площадь.

Самым главным объектом нового парка станет Зеленый амфитеатр – в нем будут проходить концерты и лекции. На месте подвального яруса Политехнического музея откроется пешеходная зона шириной девять метров. Уличную галерею разместят на четыре метра ниже тротуара – спуститься к ней можно будет по лестнице со стороны сквера у Соловецкого камня.

"Музейный парк" будет отделен от от тротуара и проезжей части озелененной многоярусной подпорной стенкой шириной порядка четырех метров. Сама новая зона объединит уже существующие прогулочные маршруты в центре столицы – Никольскую улицу, Мясницкую, Маросейку, Покровку.