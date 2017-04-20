Проход через Спасские ворота закроют до 9 мая

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Проход через Спасские ворота на Красную площадь закроют до 9 мая, сообщает Агентство "Москва".

В Федеральной службе охраны (ФСО) уточнили, что ограничения связаны с продолжением работ по благоустройству территории Московского Кремля, а также с подготовкой к параду в честь Дня Победы.

Из-за подготовки к празднованию 9 мая с 23 апреля по 15 мая будет закрыт мавзолей Ленина на Красной площади.

Кроме того, 9 мая для посещения закроют весь Московский Кремль. Это также связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.