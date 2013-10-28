Изменен график работы катка в парке "Сокольники"

Фото: М24

График работы катка "Лед" на Фестивальной площади парка "Сокольники" изменен в связи с установившейся в Москве теплой погодой. По понедельникам и вторникам кататься можно будет только во время вечерних сеансов – с 19.00 до 21.00 и с 22.00 до 00.00.

Сотрудники парка отметили, что в связи с потеплением искусственная поверхность катка нуждается в более тщательной подготовке в течение дня.

Каток начнет работать ежедневно после того, как в городе установится стабильная прохладная погода. Всего в день планируют проводить пять сеансов катания на коньках.

Ранее сообщалось о том, что "Лед" начал работать в пилотном формате. Первыми Ледовую арену в "Сокольниках" протестировали олимпийские чемпионы: Роман Костомаров и Татьяна Навка.