ОЛЕНИ Party проведут в парке "Сокольники"

Фото: организаторы ОЛЕНИ Party

На катке "ЛЕД" в парке "Сокольники" 18 января проведут ОЛЕНИ Party. В этот день все желающие смогут покататься на коньках с аниматорами в костюмах оленей. Также будет много скандинавской музыки и конкурсов.

"По традиции вас ждут оленьи бега, слалом, канатная дорога и переправа на оленях. А для самых азартных участников мы придумали новые игры. Ждем вас в вязаных свитерах, шапках и шарфах со скандинавскими узорами и оленями", - сообщили организаторы.

Первая часть ОЛЕНИ Party стартует в 13.00 и завершится в 15.00. Вторая часть программы пройдет с 16.00 до 18.00.

Напомним, что каток "ЛЕД" в парке "Сокольники" открылся 15 ноября. Площадь катка – пять с половиной тысяч квадратных метров. Кататься на коньках здесь можно с десяти утра и до полуночи.

Ледовая площадка оформлена световыми пилонами, специально привезенными из Франции, а бортики украшены светодиодными лампочками.