Российская парашютистка пострадала во время прыжка в США

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская парашютистка Ирина Синицына пострадала после неудачного прыжка на аэродроме Perris Valley в Калифорнии. Как передает ИТАР-ТАСС, спортсменка во время группового прыжка запуталась в стропах и ударилась о землю.

По словам представителя группы спортсменов, женщину нашли без сознания, она самостоятельно дышала, видимых ран на теле не обнаружили. На вертолете Синицыну доставили в госпиталь для оказания первой помощи. В настоящее время женщина все еще находится в палате интенсивной терапии.

В минувшее воскресенье парашютисты из разных стран предприняли попытку побить рекорд, сложив в воздухе геометрическую фигуру при участии более чем 100 человек.