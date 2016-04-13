Летчики будут репетировать парад Победы три дня в неделю

Фото: m24.ru

Воздушные репетиции парада Победы будут проходить в небе над Алабино три дня в неделю на протяжении всего апреля, сообщил командир 344-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации полковник Андрей Попов.

"Тренировки летного состава в Кубинке будут проводиться весь апрель по понедельникам, средам и пятницам", – цитирует его МИА "Россия сегодня".

Попов также отметил, что около половины пилотов, задействованных в воздушном строю над Красной площадью, примут участие в Параде впервые. С ними проводятся дополнительные тренировки для отработки слаженности и синхронности.

"Первым этот парад станет для экипажей вертолетов Ми-35. А один из экипажей самого большого вертолета Ми-26 впервые возглавит воздушный строй – для летчиков это и почетно, и очень ответственно", – отметил Попов.

Как проходит репетиция парада Победы на аэродроме Кубинка

Как рассказал командир Центра, для участия в параде летчики проходят строгий отбор, а предварительная подготовка начинается еще в декабре.

Все вертолеты, штурмовики Су-25 и пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи" вылетают на Парад с аэродрома Кубинка. Для остальных самолетов задействовано около десяти аэродромов в разных регионах России.

Планируется, что в воздушной части Парада Победы примет участие 71 самолет и вертолет. Репетиции авиации над Москвой пройдут 5 и 7 мая.