В центре Москвы могут установить памятник Тургеневу

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы планируют расширить музей И.С. Тургенева на улице Остоженка, рассматривается вопрос установки памятника великому русскому писателю.

Как сообщили М24.ru в пресс-центре Центрального административного округа, планируется расширить площади музея "Дом И.С. Тургенева", чтобы поставить памятник великому русскому писателю и сделать соседний сквер частью музейной территории. Вопрос установки памятника будет проработан с комиссией по монументальному искусству Мосгордумы.

Для расширения площади музея в префектуре Центрального административного округа изучают возможность передачи в оперативное управление Государственному музею А.С. Пушкина нежилого здания по улице Остоженка, дом 37/7, строение 2, которое является историческим памятником и находится в собственности города.

В доме на Остоженке в 1840-1850 годах жила мать писателя Варвара Петровна Тургенева. Иван Сергеевич часто гостил у нее, а в повести "Муму" описал происходившие здесь события.

Дом был построен в 1819 году титулярным советником Д.Н. Федоровым на земле, пустовавшей после пожара 1812 года. Деревянный ампирный особняк представлял собой типичный образец московской послепожарной застройки. В апреле 2007 года особняк был передан Государственному музею А.С. Пушкина для создания музея И.С. Тургенева.