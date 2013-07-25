Памятник метле Маргариты из романа Булгакова установят на Арбате

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В ближайшем будущем в Калошином переулке района Арбат могут установить памятник метле, на которой летала главная героиня булгаковского романа "Мастер и Маргарита".

"Именно с Калошиного переулка начался полет Маргариты. Арбат – это не только кафе и развлечения, это историческая часть города, описанная во многих романах", - сообщил М24.RU глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

Сроки установки памятника будут определены сразу после того, как проект согласуют со столичным департаментом культуры. При этом финансироваться работы будут за народные деньги и средства, выделенные из городского бюджета.

По словам Бабенко, на Арбате также хотят установить мемориальную доску в честь Матроны, которая проживала в одном из домов самой старой улицы столицы. Кроме того, сейчас обсуждается проект установки памятника Георгию Вицину. Скульптуру установят в скверике около детской площадки по Староконюшенному переулку. В этом районе прежде жил артист.