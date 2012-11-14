Памятники основателям МХТ и Сергию Радонежскому появятся в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская городская Думы поддержала идею установки памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко возле МХТ и памятного знака в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского у храма в Рогожской слободе.

Планируется, что памятник возле МХТ откроют в начале 2013 года к 150-летию Станиславского, сообщает пресс-служба Московской городской Думы.

Кроме того, в партерной части Ростокинского акведука (проспект Мира, дом 182-188) планируется установить памятный знак в честь 400-летия освобождения Москвы народным ополчением под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. Власти Москвы готовы выделить на памятник 12 миллионов рублей.