Установку князя Владимира на Боровицкой могут рассмотреть 8 сентября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме 8 сентября рассмотрит предложения по месту установки памятника князю Владимиру, среди которых может быть и Боровицкая площадь. Об этом m24.ru сообщил глава комиссии Лев Лавренов. Боровицкая лидирует в интернет-голосовании, которое запустило Российское военно-историческое общество до 20 августа включительно. Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов сказал, что также будут проанализированы предложения поставить памятник возле Храма Христа Спасителя или в Гольяново.

"Мы ждем от военно-исторического общества информации, на чем они сами остановились. Я знаю,что у них прошло заседание, на котором обсуждалась идея поставить памятник на Боровицкой площади. Будем рассматривать то предложение, которое они внесут", – заявил Лавренов.

Как рассказал m24.ru Кононов, 21 августа по итогам интернет-голосования в Мосгордуму будет направлено письмо с конкретным предложением по месту для установке памятника князю Владимиру. "Думаю, что мы направим лидера опроса и для сведения мы можем указать и результаты других мест", – подчеркнул он.

На данный момент лидирует Боровицкая площадь, набравшая 56%. Кроме того, сделать выбор можно в пользу Лубянской площади или парка Зарядье. Голосование закончится 20 августа.

Ранее представители движения "Архнадзор" выступили против установки Владимира на Боровицкой, они предлагали поставить монумент рядом с Храмом Христа Спасителя. "Мы рассматриваем предложение "Архнадзора", а также жителей Гольянова, которые хотят видеть памятник у себя в районе", - отметил Кононов.

Лев Лавренов отмечал, что комиссия дождется завершения голосования, но во внимание будут приняты конкретные предложения от инициаторов установки памятника.

Напомним, первоначально памятник князю Владимиру планировали установить на Воробьевых горах к Дню народного единства 4 ноября. В этом году исполняется 1000 лет со смерти правителя, крестившего Русь в 988 году. Мосгордума одобрила вариант Воробьевых гор, однако он вызвал широкий общественный резонанс. В интернете собирали подписи против размещения монумента на Воробьевых горах, поскольку он может испортить вид на смотровую площадку и главное здание МГУ. Специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах.

После этого РВИО обратилось к депутатам Мосгордумы с обращением рассмотреть другое место для установки памятника. Предлагалось множество вариантов, в итоге был запущен интернет-опрос. В ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков для голосования выбрали три места: парк Зарядье, Боровицкая или Лубянская площади.

В ходе голосования долгое время лидировала Лубянская площадь, но Владислав Кононов заявил, что при рассмотрении предварительных результатов интернет-голосования были выявлены "накрутки" голосов в пользу Лубянки. Он подчеркнул, что голоса, которые были "накручены", не станут учитываться при подведении итогов голосования. К слову, в то же самое время компартия предлагала вернуть на Лубянку памятник основателю советских спецслужб Феликсу Дзержинскому.

На сайте "Активного гражданина" также запустили аналогичное голосование с тремя вариантами установки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, по его личному мнению, лучше всего памятник смотрелся бы именно на Боровицкой площади.