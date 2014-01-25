Работы по восстановлению отопления в Лыткарино завершены

Ремонтные бригады завершили восстановление теплоснабжения домов в подмосковном Лыткарино.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, по данным на 20.25 рабочие поэтапно заполняют систему. Температура в подключенных квартирах не опускается ниже 19 градусов.
На всякий случай в самых старых подвалах всю ночь будут по очереди дежурить сантехники. Не исключено, что из-за сильного мороза давление в сети снова придется повышать, а значит, возможны и новые аварии.
Напомним, утром 25 января из-за прорыва трубы в котельной №1 в Лыткарино без тепла остались 189 домов, в которых проживает около 35 тысяч человек. Для местных жителей было открыто пять пунктов временного размещения.
