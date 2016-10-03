Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2016, 10:26

Общество

Детская студия уличного танца и перформанса проведет открытый урок на ЗИЛе

Фото: zilcc.ru

Детская студия уличного танца и перформанса "ФарФор" проведет открытый урок в КЦ ЗИЛ. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Педагог Таня Мельникова проведет открытый мастер-класс по различным стилям и техникам уличных танцев для детей от 5 до 10 лет. Она не только покажет, но и расскажет о том, как зарождалось это направление, в какой социокультурной среде проходило его формирование.

В современной культуре уличные танцы стали главной альтернативой танцу классическому. Их основа заключается в свободной форме и развитие импровизации.

[html]

FarFor. Mozaika from Olya Simbiriakova on Vimeo.

[/html]

Место: ул. Восточная, д.4, корп.1, КЦ ЗИЛ

Время: 3 октября, 18:30

Цена: бесплатно

открытые уроки время с детьми танцевальные школы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика