Детская студия уличного танца и перформанса проведет открытый урок на ЗИЛе

Фото: zilcc.ru

Детская студия уличного танца и перформанса "ФарФор" проведет открытый урок в КЦ ЗИЛ. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Педагог Таня Мельникова проведет открытый мастер-класс по различным стилям и техникам уличных танцев для детей от 5 до 10 лет. Она не только покажет, но и расскажет о том, как зарождалось это направление, в какой социокультурной среде проходило его формирование.

В современной культуре уличные танцы стали главной альтернативой танцу классическому. Их основа заключается в свободной форме и развитие импровизации.

FarFor. Mozaika from Olya Simbiriakova on Vimeo.

Место : ул. Восточная, д.4, корп.1, КЦ ЗИЛ : ул. Восточная, д.4, корп.1, КЦ ЗИЛ Время: 3 октября, 18:30 Цена: бесплатно



