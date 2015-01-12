Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в столичном "Президент-отеле"

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Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в "Президент-отеле" в центре Москвы, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента РФ Виктора Хрекова.

По его словам, на место выехали оперативные службы для проведения проверки. При этом "Президент-отель" работал в штатном режиме, эвакуации не производилось.

Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Как отметил Хреков, сейчас подготавливаются все документы о проведении проверки.

Напомним, что в начале октября порядка 500 человек были эвакуированы из гостиницы "Москва" после сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Сообщение о минировании гостиницы на улице Охотный ряд полицейским поступило в 15.35 7 октября. В результате оперативно были эвакуированы 460 человек из числа посетителей и персонала гостиницы. В итоге выяснилось, информации о бомбе оказалась ложной.