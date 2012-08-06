Инновационную иллюминацию включат в Москве в День города

ИТАР-ТАСС

Новая праздничная иллюминация появится на Кутузовском проспекте, Волгоградском шоссе, улице Большая Якиманка и других магистралях Москвы к празднованию Дня города, передает РИА Новости.

Эта иллюминация соответствует новейшим энергосберегающим технологиям, а также создает репрезентативный, яркий праздничный облик мегаполиса.

По словам пресс-секретаря столичного департамента СМИ и рекламы Владимира Яковлева, на улицах будут впервые размещены праздничные постеры и флаги, выполненные в технике "рисования светом".

В целом оформление Москвы к 865-летию решено сделать в нескольких стилях: строгий и торжественный, в цветах российского флага (например, в начале Кутузовского проспекта), яркий и оригинальный, выделяющийся в будничной городской среде.

День города традиционно отмечают в Москве в первые выходные сентября.

Отметим также, что власти разработали концепцию новой архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения Москвы, особенностью которой будут различные режимы освещения - повседневный и праздничный, а также новые светоцветовые решения и динамические эффекты.

В 2012-2016 годах новая подсветка появится на Садовом кольце, Тверской улице и Ленинградском проспекте, на проспекте Мира в комплексе с Ярославским шоссе, на Новом Арбате в комплексе с Кутузовским проспектом, на Якиманке и Ленинском проспекте.