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Политика

06 августа 2012, 17:28

Инновационную иллюминацию включат в Москве в День города

освещение улицы День города иллюминация власть

ИТАР-ТАСС

Новая праздничная иллюминация появится на Кутузовском проспекте, Волгоградском шоссе, улице Большая Якиманка и других магистралях Москвы к празднованию Дня города, передает РИА Новости.

Эта иллюминация соответствует новейшим энергосберегающим технологиям, а также создает репрезентативный, яркий праздничный облик мегаполиса.

По словам пресс-секретаря столичного департамента СМИ и рекламы Владимира Яковлева, на улицах будут впервые размещены праздничные постеры и флаги, выполненные в технике "рисования светом".

В целом оформление Москвы к 865-летию решено сделать в нескольких стилях: строгий и торжественный, в цветах российского флага (например, в начале Кутузовского проспекта), яркий и оригинальный, выделяющийся в будничной городской среде.

День города традиционно отмечают в Москве в первые выходные сентября.

Отметим также, что власти разработали концепцию новой архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения Москвы, особенностью которой будут различные режимы освещения - повседневный и праздничный, а также новые светоцветовые решения и динамические эффекты.

В 2012-2016 годах новая подсветка появится на Садовом кольце, Тверской улице и Ленинградском проспекте, на проспекте Мира в комплексе с Ярославским шоссе, на Новом Арбате в комплексе с Кутузовским проспектом, на Якиманке и Ленинском проспекте.

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