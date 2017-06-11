СК рассказал о ходе расследования дела кратовского стрелка



Правоохранители нашли у кратовского стрелка Игоря Зенкова, застрелившего четырех человек, ружье и пистолет "Маузер", передает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, именно из этого оружия он вел стрельбу и оно было обнаружено при нем после ликвидации. По данным силовиков, также у Зенкова были гранаты и большое количество боеприпасов. Часть оружия он привез из командировки в Чечню, причем с 1992 по 2014 годы он работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника, за время работы неоднократно бывал в "горячих" точках, но участия в боевых действиях никогда не принимал.

Напомним, вечером 10 июня житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков поджег сарай и открыл огонь по прохожим из окна частного дома. Затем он стрелял по прибывшим на место силовикам В результате стрельбы погибли четыре человека, еще шестеро были ранены.

В ходе операции дом Зенкова оцепили, но ему удалось скрыться. Спецназ ликвидировал нападавшего в результате спецоперации.