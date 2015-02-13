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13 февраля, 10:27

"Аптекарский огород" пригласил москвичей понюхать коварный цветок

оранжереи Аптекарский огород маршруты и гиды цветки

Фото: Предоставлено пресс-службой "Аптекарского огорода"

В "Аптекарском огороде" зацвел Аморфофаллус коньяк – цветок с запахом гнилого мяса. Как сообщили M24.ru в пресс-службе учреждения, посетители нюхают цветок и фотографируют его.

Аморфофаллус опыляется мухами, привлекая их своим запахом. Насекомые откладывают в него яйца, но личинки так и не появляются – в растении нет для этого питательных веществ. Ученые отмечают, что тактика обмана опылителей встречается очень редко.

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Стоит отметить, что мух в "Аптекарском огороде" не будет. Увидеть редкое растение можно в Пальмовой оранжерее. Цветение коварного растения происходит не каждый год и длится очень мало.

Привезли аморфофаллус в рамках Фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов (растений, запасающих воду). Продлится мероприятие до 31 марта.

Аморфофаллус коньяк

Родовое название растения связано с необычной формой его соцветия, при этом видовое название (коньяк) не имеет никакого отношения к напитку: в природе аморфофаллус встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии, где его называют Конниаку.

Стоит отметить, что другое его название – "дьявольский язык".

Растение широко культивируют в Японии, на Тайване и в Южном Китае ради крахмалистых клубней, из которых получают муку для приготовления традиционных блюд и сладостей.

В кухне строгих вегетарианцев это желе применяется в качестве замены желатина.

В США и Европе детские сладости на основе аморфофаллуса запрещены после нескольких случаев, когда дети задыхались – желе не тает во рту, как желатин или агар-агар, и его кусочки могут блокировать трахею.

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