"Аптекарский огород" пригласил москвичей понюхать коварный цветок

Фото: Предоставлено пресс-службой "Аптекарского огорода"
В "Аптекарском огороде" зацвел Аморфофаллус коньяк – цветок с запахом гнилого мяса. Как сообщили M24.ru в пресс-службе учреждения, посетители нюхают цветок и фотографируют его.
Аморфофаллус опыляется мухами, привлекая их своим запахом. Насекомые откладывают в него яйца, но личинки так и не появляются – в растении нет для этого питательных веществ. Ученые отмечают, что тактика обмана опылителей встречается очень редко.
Стоит отметить, что мух в "Аптекарском огороде" не будет. Увидеть редкое растение можно в Пальмовой оранжерее. Цветение коварного растения происходит не каждый год и длится очень мало.
Привезли аморфофаллус в рамках Фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов (растений, запасающих воду). Продлится мероприятие до 31 марта.
Аморфофаллус коньякРодовое название растения связано с необычной формой его соцветия, при этом видовое название (коньяк) не имеет никакого отношения к напитку: в природе аморфофаллус встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии, где его называют Конниаку.
Стоит отметить, что другое его название – "дьявольский язык".
Растение широко культивируют в Японии, на Тайване и в Южном Китае ради крахмалистых клубней, из которых получают муку для приготовления традиционных блюд и сладостей.
В кухне строгих вегетарианцев это желе применяется в качестве замены желатина.
В США и Европе детские сладости на основе аморфофаллуса запрещены после нескольких случаев, когда дети задыхались – желе не тает во рту, как желатин или агар-агар, и его кусочки могут блокировать трахею.