"Аптекарский огород" пригласил москвичей понюхать коварный цветок

Фото: Предоставлено пресс-службой "Аптекарского огорода"

В "Аптекарском огороде" зацвел Аморфофаллус коньяк – цветок с запахом гнилого мяса. Как сообщили M24.ru в пресс-службе учреждения, посетители нюхают цветок и фотографируют его.

Аморфофаллус опыляется мухами, привлекая их своим запахом. Насекомые откладывают в него яйца, но личинки так и не появляются – в растении нет для этого питательных веществ. Ученые отмечают, что тактика обмана опылителей встречается очень редко.

Стоит отметить, что мух в "Аптекарском огороде" не будет. Увидеть редкое растение можно в Пальмовой оранжерее. Цветение коварного растения происходит не каждый год и длится очень мало.

Привезли аморфофаллус в рамках Фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов (растений, запасающих воду). Продлится мероприятие до 31 марта.