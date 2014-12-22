"Активные граждане" выберут районы для проведения занятий по воркауту

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Зимой 2015 в каждом округе Москвы под руководством профессиональных инструкторов будут проводить бесплатные занятия по воркауту. С помощью приложения "Активный гражданин" горожане смогут выбрать, в каком именно районе будут проходить тренировки, сообщает пресс-служба проекта.

Участникам опроса предлагается указать, готовы ли они посещать такие тренировки, или их лучше организовать в теплое время года. Мастер-классы по воркауту будут проводиться в том районе каждого из округов, где за посещение занятий проголосует больше всего жителей.

Отметим, что воркаут - это упражнения на открытом воздухе. Сейчас в Москве оборудовано около 90 специальных площадок для этого вида спорта.