Большинство россиян выступает за возвращение школьной формы

Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне считают, что в учебных заведениях необходимо вновь ввести школьную форму. Кроме того, половина граждан страны уверена, что демонстрировать религиозную принадлежность в школе недопустимо. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

За введение школьной формы высказываются восемь из десяти россиян (77%), в основном женщины (81%), россияне 45 лет и старше (82% - 83%), те, у кого в семье есть несовершеннолетние дети/внуки (82%).

Не поддерживает единую школьную форму каждый пятый (18%). В основном это молодежь (37%), мужчины (22%) и те, у кого в семье нет несовершеннолетних детей/внуков (21%).

Решение о введении школьной формы половина россиян готова переложить на государство (54%). Это позиция, прежде всего, пожилых респондентов (65%). Реже опрошенные полагают, что этим должны заниматься региональные и местные власти (14%), родители (10%) или директора школ (8%).

При этом каждый второй житель страны считает недопустимой демонстрацию религиозной принадлежности в общеобразовательной школе (53%). Чаще других так считают атеисты (57%), москвичи и петербуржцы (76%), респонденты предпенсионного возраста (59%). Ничего предосудительного в таком поведении не видят 35% опрошенных, прежде всего молодежь (43%), жители городов-миллионников (44%) и мусульмане (42%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 27 - 28 октября. Опрошены 1 тысяча 600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.