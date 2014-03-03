Работой портала городских услуг довольны почти 65% жителей столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти 65 процентов жителей довольны работой портала городских услуг столичного правительства. Об этом говорят результаты опроса, проведенного среди пользователей по телефону.

Респондентам предлагалось по 5-балльной шкале оценить качество получения популярных услуг: оплата ЖКХ, оплата штрафов, запись в кружки и секции, подача заявления в первый класс, подача заявления на пособие, запись на прием к врачу.

Так, на 5 баллов работу портала оценили 64 процента опрошенных, 26 процентов поставили оценку "хорошо", 7 процентов респондентов оценили работу с порталом удовлетворительно.



Согласно полученным данным, более 30 процентов опрошенных получили через портал сразу несколько услуг: вместе с записью ребенка в кружки и секции, 89 процентов пользователей записывались на прием к врачу.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года наиболее востребованной услугой стала запись на прием к врачу. Так, году жители столицы воспользовались ей свыше 2 миллионов раз. При этом 92 процента опрошенных намерены пользоваться услугой в дальнейшем.

На втором месте по количеству обращений стал сервис "Проверка штрафов ГИБДД" (более миллиона проверок в 2013 году). Этой услугой полностью удовлетворены 61 процент респондентов, 29 процентов поставили оценку "хорошо".

Среди пользователей также популярна и подписка на SMS-уведомления о начислении штрафов. А с февраля этого года на портале появилась новая услуга: штраф ГИБДД можно оплатить с помощью SMS-сообщения.

Оплата услуг ЖКХ оказалась третьей по популярности услугой. В прошлом году услугой воспользовались более 156 тысяч раз. Общая сумма платежей составила почти 500 миллионов рублей.

80 процентов опрошенных жителей подчеркнули, что в настоящее время на портале имеется достаточное количество представленных услуг. А некоторые респонденты все-таки предложили добавить на новые услуги. Среди которых - оплата стационарного и мобильного телефонов, налоговые платежи, оплата детского сада, кружков и секций, расписание электричек, автобусов, юридические консультации.

Добавим, что предложения жителей на портале госуслуг уже учтены. Так, с 1 февраля показания водопроводных счетчиков с помощью интернета можно внести только на портале госулуг Москвы.

Напомним, портал городских услуг Правительства Москвы открылся в 2010 году. В настоящее время на нем доступно свыше 100 электронных услуг. На сегодняшний день там зарегистрированы более 3 миллионов москвичей. За время работы портала пользователи обращались за электронными услугами более 5,5 миллионов раз.