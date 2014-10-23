Москвичи хотят сохранить название фестиваля "Московское варенье"

Фото: m24.ru

Москвичи предложили сохранить название фестиваля "Московское варенье". Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование на эту тему, сообщает пресс-служба системы электронных референдумов.

Идея переименовать городской праздник возникла, чтобы подчеркнуть его мультиформатность. Однако в итоге 45% участников опроса проголосовали за сохранение прежнего названия - "Московское варенье". Вариант "Вкус лета" предпочли 38% москвичей.

А вот три других названия: "Московское лето", "Летнее настроение" и "Летний праздник" набрали менее 10% голосов. Кроме того, 2% москвичей предложили и свои названия для праздника. Среди них "Мосджемфест", "День варенья", "Сладкая Москва" и "Ароматный микс".

Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

Напомним, фестиваль "Московское варенье", который впервые прошел в столице с 8 по 17 августа, посетили 5,5 миллионов человек.

В городе работали 19 площадок, в том числе 8 в центре и 11 в остальных округах. Участниками стали более 3 тысяч магазинов и 1,5 тысяч кафе. Также гостям события предлагали принять участие в культурных и спортивных мероприятиях, квестах, викторинах.

В 230 торговых шале гостям предлагали варенья традиционных и необычных сортов: из каштанов и имбиря, баклажанов и тыквы, лепестков роз, дикой ежевики, кактусов, апельсиновых и арбузных корок.Посетители фестиваля приобрели 4,8 миллиона банок варенья и выпили 3 миллиона стаканчиков с напитками. Победители конкурсов получили порядка 7,5 тысячи призов.

16 августа, в предпоследний день фестиваля, прошел праздник "День Варенья". Его посетили более 1,5 миллионов человек. Гости праздника принимали участие в творческих и кулинарных мастер-классах, фруктовом мега-футболе и знаменитой игре Fruit Ninja на больших экранах и XBOX Kinect. На Лубянской площади в рамках "Дня Варенья" выступили Akon, Крис де Бург, группа "Секрет".