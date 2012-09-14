На "Марш миллионов" нельзя будет проносить напитки

Фото: ИТАР-ТАСС

Согласно решению московской полиции, участники "Марша миллионов" не смогут пронести на мероприятие воду и другие прохладительные напитки. Полицейские будут изымать все жидкости при досмотре.

Однако, по данным РИА Новости, полиция будет не против, если организаторы марша завезут прохладительные напитки заранее и по согласованию.

"В этом случае мы заблаговременно проверим всю продукцию, а потом могут ее раздавать или продавать, как им больше нравится", - отметил Вячеслав Козлов. При этом он подчеркнул, что стеклянная тара полностью исключена, так как пустые бутылки могут травмировать людей.

Пропускать участников митинга к месту проведения акции будут так называемым шлюзовым методом. После того, как перед Садовым кольцом соберется определенное количество людей, движение будет полностью перекрыто на время их прохода, а затем восстановлено до сбора новой группы. Козлов пояснил, что такой способ пропуска позволит избежать на улицах возникновение глухих пробок и обеспечить безопасность участников марша.

"В связи с этим мы призываем участников акции не нервничать при остановке перед Садовым кольцом и не поддаваться на возможные провокации и крики, что полиция кого-то куда-то не пускает. Всех пустим", - сказал Козлов.

Также Козлов отметил, что все участники акции будут проходить досмотр и рамки металлодетекторов. Они будут установлены как на бульварах, так и непосредственно возле места проведения митинга на проспекте Сахарова.

Кроме того, на время шествия движение по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до Проспекта Сахарова будет полностью снято в обе стороны. Замначальника полиции заверил, что "если вдруг людей окажется много, то для движения будет предоставлена не только внутренняя, но и внешняя сторона бульваров".

Еще одной мерой полиции на время марша станут видеокамеры, которые позволят отследить законность действий оппозиционеров и полицейских. Видеокамеры будут установлены во всех автобусах для задержанных, поэтому в случае возникновения конфликтных ситуаций полицейские смогут пересмотреть записи и сделать соответствующие выводы, заверил замначальника полиции. Он подчеркнул, что это видео может быть предоставлено и журналистам, но по специальному запросу редакции.

Напомним, оппозиционный "Марш миллионов" пройдет в Москве 15 сентября. Власти согласовали маршрут шествия от станции метро "Пушкинская" до проспекта Сахарова, по бульварам через Садовое кольцо.