Оперная дива Хибла Герзмава выступит в Москве с сольной программой

"Афиша": Оперная дива Герзмава выступит в Москве с сольной программой

7 февраля в рамках проекта "Королевы оперы" в театре Станиславского и Немировича-Данченко выступит Хибла Герзмава. Для сольного концерта в Москве дива выбрала партии из опер "Корсар", "Норма" и "Турандот".

Специально для Герзмавы в Москву впервые приедет маэстро Марко Армельятто – один из самых востребованных на сегодняшний день оперных дирижеров.

Он подготовил для оперной певицы несколько фрагментов из опер Верди, Доницетти и Моцарта, чтобы Хибла Герзмава могла в полной мере продемонстрировать свое мастерство не только как певица, но и как актриса.

Примадонну театра Станиславского и Немировича-Данченко в Москве застать крайне сложно. Ее сильное сопрано чаще звучит в Вене или Нью-Йорке.

Начало выступления в 19:00, стоимость билетов - от 700 до 12000 рублей.