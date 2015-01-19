Театр "Новая Опера" номинирован на премию International Opera Awards

"Новая Опера". Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

Московский театр "Новая Опера" имени Е.В. Колобова номинирован в категории "Лучший оперный театр" на международной премии International Opera Awards, сообщается на официальном сайте конкурса.

Также за победу в номинации поборется Английская национальная опера в Лондоне, Фламандская опера в Антверпене и Генте (Нидерланды), "Комише опер" в Берлине и другие театры.

Награды вручат в 14 номинациях. Среди участников присутствуют и другие представители России. Так, в номинации "Женский исполнитель" заявлены Анна Нетребко, Людмила Монастрырская и Анита Рачвелишвили. Лучшим дирижером может стать американский музыкант российского происхождения Семен Бычков, а лучшим хором - MusicAeterna из Перми.

Международная премия International Opera Awards была оcнована в 2013 году в Лондоне главным редактором журнала Opera Джоном Эллисоном и меценатом Гарри Хайманом. Цель конкурса - привлечь внимание к новым именам в опере и поддержать существующие таланты.

В этом году победителей объявят 26 апреля в столице Великобритании.