Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Новости культурного мира

19 января 2015, 17:55

Театр "Новая Опера" номинирован на премию International Opera Awards

опера Новая опера Анна Нетребко International Opera Awards

"Новая Опера". Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

Московский театр "Новая Опера" имени Е.В. Колобова номинирован в категории "Лучший оперный театр" на международной премии International Opera Awards, сообщается на официальном сайте конкурса.

Также за победу в номинации поборется Английская национальная опера в Лондоне, Фламандская опера в Антверпене и Генте (Нидерланды), "Комише опер" в Берлине и другие театры.

Награды вручат в 14 номинациях. Среди участников присутствуют и другие представители России. Так, в номинации "Женский исполнитель" заявлены Анна Нетребко, Людмила Монастрырская и Анита Рачвелишвили. Лучшим дирижером может стать американский музыкант российского происхождения Семен Бычков, а лучшим хором - MusicAeterna из Перми.

Ссылки по теме

Международная премия International Opera Awards была оcнована в 2013 году в Лондоне главным редактором журнала Opera Джоном Эллисоном и меценатом Гарри Хайманом. Цель конкурса - привлечь внимание к новым именам в опере и поддержать существующие таланты.

В этом году победителей объявят 26 апреля в столице Великобритании.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать