12 сентября 2013, 15:21

Транспорт

На 86 км Белорусского направления МЖД закроют железнодорожный переезд

Фото: ИТАР-ТАСС

Железнодорожный переезд на 86 километре Белорусского направления московской железной дороги будет закрыт на несколько дней для движения автотранспорта. Там будут проводить работы, связанные с капитальным ремонтом железнодорожного пути под переездным настилом. Об этом в четверг сообщает пресс-центр МЖД.

Временное ограничение будет введено с 8 часов утра 16 сентября до 6 часов вечера 18 сентября. Переезд будет полностью закрыт для движения. Возможность организации там реверсивного движения будет невозможна.

В дни проведения ремонтных работ будут внесены изменения и в расписание пригородных электричек Белорусского направления.

