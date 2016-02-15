В ТиНАО открылись пять новых пунктов приема документов

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Жители Троицкого и Новомосковского округов смогут воспользоваться госуслугами 13 ведомств рядом со своим домом, сообщается на официальном сайте государственных услуг Москвы "Мои документы".
В перечень оформляемых документов входят соцкарты, разрешения на парковку, регистрация по месту жительства и замена полиса ОМС. Пункты расположены на первых этажах зданий администрации, что должно быть удобным для маломобильных граждан.
Первые 8 пунктов уже доступны для посещения в Новофедоровском, Роговском, Киевском, Воскресенском, Краснопахорском, Вороновском и Марушкинском поселениях. С 15 февраля их ряды пополнили Мосрентген и Кокошкино, а также Рязановское, Сосенское и Филимонковское поселения.
В скором времени такие пункты приема появятся в Щербинке, Щаповском и Десеновском поселениях. С графиком работы каждого из центров можно ознакомиться на московском портале госуслуг
Ранее Сергей Собянин поручил обеспечить доступность госуслуг для жителей каждого поселения Троицкого и Новомоскосвского округов. По словам мэра, система центров госуслуг в столице продолжает развиваться. Только с начала этого года открыто пять новых МФЦ и в первом квартале всего откроют 12 МФЦ. В 2016 году центры "Мои документы" будут созданы во всех 125 районах столицы и двух округах ТиНАО.