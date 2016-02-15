Форма поиска по сайту

15 февраля 2016, 18:04

В ТиНАО открылись пять новых пунктов приема документов

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Жители Троицкого и Новомосковского округов смогут воспользоваться госуслугами 13 ведомств рядом со своим домом, сообщается на официальном сайте государственных услуг Москвы "Мои документы".

В перечень оформляемых документов входят соцкарты, разрешения на парковку, регистрация по месту жительства и замена полиса ОМС. Пункты расположены на первых этажах зданий администрации, что должно быть удобным для маломобильных граждан.

Первые 8 пунктов уже доступны для посещения в Новофедоровском, Роговском, Киевском, Воскресенском, Краснопахорском, Вороновском и Марушкинском поселениях. С 15 февраля их ряды пополнили Мосрентген и Кокошкино, а также Рязановское, Сосенское и Филимонковское поселения.

В скором времени такие пункты приема появятся в Щербинке, Щаповском и Десеновском поселениях. С графиком работы каждого из центров можно ознакомиться на московском портале госуслуг

Сергей Собянин поручил сделать доступными госуслуги для жителей ТиНАО

Ранее Сергей Собянин поручил обеспечить доступность госуслуг для жителей каждого поселения Троицкого и Новомоскосвского округов. По словам мэра, система центров госуслуг в столице продолжает развиваться. Только с начала этого года открыто пять новых МФЦ и в первом квартале всего откроют 12 МФЦ. В 2016 году центры "Мои документы" будут созданы во всех 125 районах столицы и двух округах ТиНАО.

