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17 июля 2014, 17:16

Фрилансеры смогут найти "офис" для работы на Портале открытых данных

офисы связь антикафе коворкинг-центры фрилансеры

Фото: ИТАР-ТАСС

На Портале открытых данных Москвы появилась информация об "антикафе" и коворкинг-центрах, всего доступно 18 заведений.

В среднем час в коворкинг-центре стоит 800 рублей, месяц – около 10 тысяч рублей. В "антикафе" минута стоит от 1 до 2 рублей. Список "офисов" для фрилансеров можно увидеть здесь.

Добавим, что коворкинг отличается от "антикафе" тем, что в первом трудятся фрилансеры и стартап-команды, использующие общее пространство для деятельности, а во втором посетители просто платят за каждую минуту пребывания, помещение предназначено для широкого спектра занятий – от настольных игр до работы.

Как работает коворкинг

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Ранее M24.ru сообщало о том, что в 2014 году в столице откроют до 10 новых государственных коворкингов.

Сейчас работают два государственных коворкинга, которые располагаются на территории подразделений государственного учреждения "Малый бизнес Москвы" – в Восточном округе и в Троицке.

Кроме того, на Пятницком шоссе в километре от Москвы планируется строительство бизнес-кластера "Квазар" площадью 100 тысяч квадратных метров. Он будет представлять собой комплекс мини-офисов и коворкингов.

Напомним, что Портал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.

"Мосгорсправка": Что можно узнать на Портале открытых данных

На его основе уже создано 22 мобильных приложения, в их числе такие проекты, как "Яндекс.Такси" и "Городские аптеки".

Сюжет: Портал открытых данных

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