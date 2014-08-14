Новая Москва должна стать центром развития столицы - Хуснуллин

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Строительство офисных зданий на территории Новой Москвы – первоочередная задача столичных градостроителей. До конца года в ТиНАО появится еще около 40 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

"Нам важно создать в ТиНАО крупный центр притяжения и развития Москвы. Если инвесторы хотят возводить офисы, то мы все свои градостроительные планы под них подстроим. Офисы для нас номер один, мы собираемся создать 40 тысяч рабочих мест", - рассказал Хуснуллин в четверг, 14 августа, на бизнес-бранче для девелоперов.

Чиновник отметил, что с разработкой территориальных схем ТиНАО есть некоторые проблемы. Например, компания "Мортон" работает над проектом город-сад, но нужно согласовывать территориальные схемы с учетом комплексной застройки и развития транспортной инфраструктуры.

За два года в Новой Москве создано 40 тысяч рабочих мест

"Мы готовим поправки в законодательство, чтобы получить инструменты для комплексного развития территории. В частности, чтобы область согласовывала с Москвой освоение земель", - сказал Марат Хуснуллин.

В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что санкции правительства не должны повлиять на строительство новых объектов, производить все нужные материалы нужно в России, а не импортировать их из-за границы.

Напомним, что в ближайшие 30-35 лет на присоединенных к Москве территориях появится 100 миллионов квадратных метров недвижимости и 1 миллион рабочих мест. Для осуществления этих планов в ТиНАО предлагается создать 12 так называемых точек роста и построить там бизнес-парки, которые дадут дополнительный импульс развитию новых территорий.

В качестве такого примера можно привести бизнес-парк "Румянцево", который был открыт в конце 2007 года в трёх километрах от МКАД по Киевскому шоссе, но на сегодняшний день является самой динамично развивающейся "точкой роста" в ТиНАО.

Бизнес-парк ориентирован на компании, заинтересованные в аренде офисов класса В+ за МКАД. Среди его арендаторов такие известные компании как "Газпром", "Сбербанк", "Х5 Retail Group" (владеет крупными торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и т.д.), ВТБ24, "Уралсиб Банк", "Комтех", "Теплоком", "Комус" и другие.

Рядом с центром "Румянцево" строится и многофункциональный деловой комплекс ComCity. Бизнес-парк будет включать 12 пятиэтажных зданий. Помимо офисных помещений здесь появится конференц-зал, торговая галерея, оздоровительный центр с бассейном и спортивной зоной, а также большой паркинг.

Построят в Новой Москве и деловой центр в Коммунарке. Всего за 10 лет там планируется создать три крупных кластера: образовательный, медицинский и административно-деловой. Общая площадь входящих в них объектов превысит 3 миллиона квадратных метров.