20 июля 2016, 09:14

Общество

В Подмосковье ликвидирован подпольный цех по пошиву одежды

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Подмосковье полицейские обнаружили цех по пошиву контрафактной спортивной одежды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Незаконное производство располагалось в складских помещениях в деревне Малая Дубна. Спортивные костюмы под известными торговыми марками шили 50 иностранных граждан, прибывших из Юго-Восточной Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности и незаконно находились на территории России.

В ходе осмотра швейного цеха обнаружено и изъято более 1,5 тысячи экземпляров готовой продукции и 100 единиц профессионального швейного оборудования. Кроме того, найдены клише, эскизы, различные ярлыки и бирки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". В отношении задержанных мигрантов составлены административные протоколы.

На прошлой неделе сотрудники уголовного розыска выявили в поселке Мосрентген в ТиНАО цех по пошиву детской одежды, в котором трудились нелегальные мигранты. Как выяснилось, на территории предприятия изготавливались также кондитерские изделия, имелись производственные, технические, складские помещения и общежитие.

одежда Подмосковье следствие цех мигранты

