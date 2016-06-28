Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня 2016, 16:49

Безопасность

Бесхозный предмет на станции "Воробьевы горы" оказался безопасным

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские сняли оцепление на станции метро "Воробьевы горы" Сокольнической линии, где ранее был найден подозрительный предмет, сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, рюкзак оказался безопасным для граждан: в нем находились компьютерные провода. Предмет осмотрели с помощью металлодетекторов и специально обученных собак.

В столичной подземке также добавили, что инцидент не повлиял на движение поездов и пассажиропоток.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что по причине обнаруженного бесхозного предмета была оцеплена часть платформы станции "Воробьевы горы". Пассажиров составов, которые следовали от "Спортивной", заранее высаживали из последних вагонов.

оцепление движение поездов Сокольническая линия метро чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика