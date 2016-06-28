Бесхозный предмет на станции "Воробьевы горы" оказался безопасным

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские сняли оцепление на станции метро "Воробьевы горы" Сокольнической линии, где ранее был найден подозрительный предмет, сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, рюкзак оказался безопасным для граждан: в нем находились компьютерные провода. Предмет осмотрели с помощью металлодетекторов и специально обученных собак.

В столичной подземке также добавили, что инцидент не повлиял на движение поездов и пассажиропоток.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что по причине обнаруженного бесхозного предмета была оцеплена часть платформы станции "Воробьевы горы". Пассажиров составов, которые следовали от "Спортивной", заранее высаживали из последних вагонов.