Чулпан Хаматова поддержала "Гоголь-центр"

Актриса Чулпан Хаматова выступила с поддержкой "Гоголь-центру", где во вторник, 23 мая, прошли обыски, сообщает телеканал "Москва 24".

"Мы восхищены решением наших коллег из "Гоголь-центра", которые несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакли. Нас очень много", – отметила актриса.

Также она зачитала обращение актеров в поддержку художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. По ее словам, под текстом письма свои подписи оставили, в частности, Олег Табаков, Евгений Миронов, Алла Демидова, Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова и Юлия Пересильд.

Ранее пресс-служба театра сообщила в Facebook, что спектакль "Мертвые души", запланированный на 23 мая, отменен не будет. Также в малом зале состоится показ спектакля "Свобода #7".