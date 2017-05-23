Форма поиска по сайту

23 мая 2017, 20:07

Происшествия

Чулпан Хаматова поддержала "Гоголь-центр"

Актриса Чулпан Хаматова выступила с поддержкой "Гоголь-центру", где во вторник, 23 мая, прошли обыски, сообщает телеканал "Москва 24".

"Мы восхищены решением наших коллег из "Гоголь-центра", которые несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакли. Нас очень много", – отметила актриса.

Также она зачитала обращение актеров в поддержку художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. По ее словам, под текстом письма свои подписи оставили, в частности, Олег Табаков, Евгений Миронов, Алла Демидова, Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова и Юлия Пересильд.

Ранее пресс-служба театра сообщила в Facebook, что спектакль "Мертвые души", запланированный на 23 мая, отменен не будет. Также в малом зале состоится показ спектакля "Свобода #7".

Обыски в театре прошли по факту хищения 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие искусства, в период с 2011 по 2014 году. По версии следствия, фигуранты дела – руководители автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Долг "Гоголь-центра" оценили в 35 миллионов долларов. Минкультуры подтвердило, что за три года выделило 216,5 миллиона рублей "Седьмой студии".

Кроме того, утром 23 мая правоохранительные органы начали обыск в квартире режиссера и художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова.

обыски следствие Чулпан Хаматова Гоголь-центр актеры

