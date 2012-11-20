У руководителя "Ростелекома" проходят обыски

Фото: ИТАР-ТАСС

У президента "Ростелекома" Александра Провоторова и акционера компании Константина Малофеева дома проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка ВТБ более 200 миллионов долларов, сообщает "Коммерсант".

Кредит был выдан компании "Русагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp, ранее подконтрольной структурам крупнейшего миноритария "Ростелекома" Константина Малофеева.

Малафеев взят под стражу, Провоторов может быть задержан вечером. Кроме того, задержана гендиректор компании "Русагропром" Евгения Кремнева, ранее объявленная в федеральный розыск. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".