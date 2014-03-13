Форма поиска по сайту

13 марта 2014, 22:51

Происшествия

В квартире бойца Александра Емельяненко прошел обыск

Александр Емельяненко Фото: ИТАР-ТАСС

В столичной квартире бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко-младшего прошел обыск.

Как уточняет "Интерфакс", он был санкционирован судом в рамках уголовного дела о возможном изнасиловании спортсменом москвички, которая убиралась у него дома.

Заявление на спортсмена женщина подала в Следственный комитет несколько дней назад. До этого проводилась доследственная проверка, по ее результатам возбудили уголовное дело.

Емельяненко вызван 14 марта на допрос в Следственный комитет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что москвичка написала заявление в полицию об изнасиловании известным спортсменом.

Примечательно, что менее полугода назад Емельяненко был фигурантом уголовного дела о драке в ресторане. Пострадавшим по делу проходил пенсионер Василий Мысютин, с котором у борца возник конфликт. Суд закрыл дело по причине примирения сторон.

А в марте прошлого года его оштрафовали на 700 рублей за пьяный дебош на борту самолета Москва-Барнаул.

