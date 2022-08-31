Что изменится в жизни россиян в сентябре 2022 года

В сентябре в России вступит в силу немало важных нововведений. В частности, они касаются транспортной безопасности, экологии, здоровья и ЖКХ. Подробнее – в материале Москвы 24.

Процедура техосмотра станет проще

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С 1 сентября меняются правила прохождения техосмотра. Количество обязательных проверок для владельцев легковых машин, автобусов и грузовиков сократится с 82 до 55 пунктов. К примеру, диагностическую карту выдадут, даже если у водителя нет аптечки и огнетушителя, а из двигателя или коробки передач, системы охлаждения и кондиционера капают масла и рабочие жидкости.

В то же время правительство РФ дополнило техосмотр новыми проверками. Например, специалисты протестируют утечку отработанных газов в обход системы выпуска.

Экипаж усмирит авиадебоширов

С 1 сентября экипаж самолета сможет использовать спецсредства, чтобы усмирить дебошира на борту. Экипаж и отвечающие за безопасность службы должны тут же докладывать о внештатной ситуации командиру: он может разрешить применить нейлоновые ремни и пластиковые наручники, если другими методами усмирить хулигана не удалось.

В то же время пилоты, штурманы и бортмеханики не имеют права покидать кабину, чтобы прийти на помощь. Утихомирить разбушевавшегося пассажира должны только бортпроводники и специалисты авиабезопасности. Ремни и наручники снимут по приказу командира или когда дебошира передадут полиции.

Бизнес компенсирует вред природе

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

С 1 сентября вступит в силу закон, по которому владельцев промышленных предприятий обяжут возмещать нанесенный природе вред. За пять лет до того, как срок эксплуатации зданий и сооружений подойдет к концу, компании должны разработать план по устранению негативных последствий и выделить деньги на его выполнение. Это же правило коснется и угольных шахт.





Борьба с черными риелторами

Также с 1 сентября начнет действовать закон, который определяет минимальный размер микродолей в квартире. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее шести квадратных метров общей площади. Если меньше, то дробить жилье на доли запрещено.

До принятия закона в квартире или комнате можно было выделить любую долю. По мнению авторов инициативы, новая мера убережет россиян от мошеннических сделок и так называемых черных риелторов. Кроме того, документ поможет бороться с "резиновыми квартирами", в которых может быть прописано огромное количество людей.

Дополнительная защита клиентов

С 1 сентября для магазинов вступят в силу новые правила, касающиеся персональных данных клиентов. Продавцу запретят требовать эти сведения, менять сроки доставки и другие условия договора. Если человек не хочет делиться своими персональными данными, магазин все равно должен его обслужить и продать товар. Спросить личные сведения можно, только чтобы оформить покупку.

Также компаниям запретили требовать с покупателей оплату только наличными или картой, а также переносить время доставки без согласования. Также нельзя навязывать людям другие товары или дополнительные услуги. Если магазин нарушит эти правила, должностные лица заплатят штраф от 5 до 10 тысяч рублей, юридические – от 30 до 50 тысяч.

Новые правила выбора УК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 сентября жители многоквартирных домов начнут выбирать управляющую компанию (УК) по новым правилам. Если раньше для этого было достаточно четверти голосов, то теперь нужно набрать перевес в более чем 50%. По мнению авторов закона, это позволит избежать конфликтов между соседями, а сфальсифицировать результаты станет намного сложнее.

Помощь инвалидам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С первого дня осени вступают в силу сразу два нововведения, касающиеся людей с ограниченными возможностями. Детям, которые учатся в школах и организациях среднего профессионального образования, но не живут в них, будет гарантировано бесплатное двухразовое питание.

Кроме того, инвалиды I, II, и III группы теперь смогут бесплатно выучиться на второе среднее или высшее образование.

Реестр доноров костного мозга

В России с 1 сентября появится специальный реестр доноров костного мозга. Он поможет быстрее найти подходящую кандидатуру для последующей операции. Раньше врачам приходилось искать доноров в разных регистрах по всей стране, из-за чего лечение пациентов сильно тормозилось.

Также по новому закону людям, которые согласились на трансплантацию костного мозга, будет гарантировано медобследование, лечение и реабилитация.

Российский магазин приложений на гаджетах

С 1 сентября на гаджетах в обязательном порядке начнут устанавливать российский магазин приложений. Это ответ на решения западных площадок AppStore и Google Play удалять связанные с отечественными компаниями приложения на фоне санкций против РФ. Российский маркетплейс отчасти должен решить эту проблему.

Перевод путевок в цифру

Кроме того, с 1 сентября в России появится единая информационная система электронных путевок. Пока она будет работать в тестовом режиме. Теперь по закону все данные о российских путешественниках и покупаемых ими турах будут заносить в специальный цифровой реестр.

Авторы документа уверены, что новая система защитит туристов от мошенников и сделает этот рынок более прозрачным. О своих персональных данных можно не беспокоиться, они будут надежно защищены.