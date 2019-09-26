Уже не девочка: новая Барби без пола возмутила психологов

Новая Барби еще не успела появиться на прилавках, но уже стала звездой: куклу лишили гендерных признаков. Теперь она и не девочка, и не мальчик, а гендерно-нейтральный человек. Создавать из бесполого пупса дам и кавалеров будут сами дети: в комплекте с куклой есть мужские и женские аксессуары, а также одежда. Нужна ли миру бесполая Барби и почему психологи бьют тревогу – выяснила Москва 24.

Барбий бунт

Эта барышня сводит с ума весь мир уже 60 лет. Сколько поколений девочек клянчили у родителей куклу в яркой коробке и сколько слез было пролито из-за отказа! Барби считали эталоном женщины – длинноногая блондинка с явно выраженной грудью (что само по себе было дерзостью и вызовом на рынке игрушек), тонкой талией, белоснежной улыбкой и идеальными, точеными чертами лица.

Но если на заре империи Mattel основатели – супруги Рут и Эллиот Хэндлер – сами создавали тренды, то позже кукла стала откликаться на меняющийся мир: постепенно в коллекциях появлялись темнокожая Барби, беременная Барби, Барби разных профессий и национальностей, Барби в инвалидной коляске, Барби по образу и подобию мировых знаменитостей. Феминистки ругали куклу за объективацию женщин, навязывание поведенческих паттернов, шаблонов красоты – и в 2016 появились Барби разной комплекции, в 2017 – в хиджабе, а в 2018 в куклах увековечили знаменитых женщин (художницу Фриду Кало, математика Кэтрин Джонсон, летчицу Амелию Эрхарт).

В этом году империя пошла дальше и создала куклу без определенного пола, лишенную гендерных признаков. С легкой руки ребенка она за пару минут станет хоть мальчиком, хоть девочкой за счет париков, одежды и аксессуаров. На языке толерантности это называется гендерно-толерантный продукт. На языке маркетологов Mattel – Creatable World ("Создаваемый мир"): компания, которая сделала миллиардное состояние на стереотипах, отказалась от них.

"В нашем мире куклы так же разнообразны, как и дети, которые играют с ними. Представляем вашему вниманию Creatable World, кукольную линию, созданную, чтобы отстраниться от ярлыков и быть открытым для всех", – объясняют представители компании. И добавляют, что новорожденная модель – дитя и естественное продолжение идеологии толерантности, распространяемой во всем мире. Эта вариация Барби, по мнению создателей, должна помочь обществу перестать вешать ярлыки, снять маски и научиться принимать людей такими, какие они есть.

Сам себе режиссер

Новая линейка состоит из шести кукол разных рас, роста и комплекций, всех их объединяет максимально андрогинные фигура и лицо. Создавать человека из андрогина девочку или мальчика будет ребенок исходя из своих, вероятно, интуитивных представлений о том, как они должны выглядеть. В помощь юному креатору в комплекте идут украшения, парики, одежда (и традиционно мужская, и традиционно женская), сумки и другие аксессуары. Производители уверяют, что всего можно создать более 100 образов, меняя цвет и длину волос, брюки – на юбку и миксуя разные элементы гардероба.

Игрушка, едва появившись, уже вызвала неоднозначную реакцию и шквал критики. Одним из первых резко высказался депутат Госдумы Виталий Милонов – новые игрушки он назвал "уродцами": "Куклы пали жертвой гендерной революции на Западе. Чтобы соответствовать безумному тренду, производители сделали кукол-уродцев, мутантов, – заявил политик в интервью телеканалу Москва 24. – Только люди с искаженным представлением о норме могут купить и принести такое в дом. Если родители купят такого уродца, значит, у них какое-то органическое поражение головного мозга".

Милонов добавил, что такие "мутанты" подходят разве что для изучения возможных дефектов развития плода или человеческих аномалий, но в таком случае их нужно давать в руки подросткам старше 18 лет. "Эти куклы формируют искаженное представление нормы, а так быть не должно, потому что с ненормой они знакомятся потом, когда у них появляется аналитическое мышление. А понятие нормы формируют родители. Мы ведь даем детям чистые продукты, так почему мы должны давать им вот таких микробов? Возьмите плюшевого мишку, там нет половых признаков, но всем понятно, что это мишка, – объясняет Милонов. – Если мы говорим об игрушке, то это должно быть чистое бесполое существо, а не девочка без признаков девочки". В заключение депутат добавил, что этих кукол "необходимо признать опасными и запретить ввоз на территорию России".

Производители, в свою очередь, апеллируют к тому, что все дети в мире разные, а "игрушки должны быть такими же, как дети, которые с ними играют, – бесконечно разнообразными". По мнению империи Mattel, новая серия кукол "подходит для всех детей без исключения и позволяет создавать уникальных персонажей без каких-либо ограничений, снова и снова".

Психолог Ирина Лехт с кукольной империей согласна и считает, что повода для серьезной тревоги нет: новые куклы помогут ребенку развить фантазию. "Я приветствую все новое и думаю, что ничего плохого эта серия кукол не несет. Ребенок может проецировать на куклу все, что захочет, что увидит. Одевать куклу, как ему нравится, развивая творческое начало. Психика от этого не пострадает никак". По ее мнению, главное, что нужно понять: дети проецируют то, что видят вокруг, отзеркаливая поведение родителей, и вот это, а не форма игрушек, влияет на формирование личности. "Играть с ребенком можно даже пакетиком чая, назвав его кем угодно, хоть драконом. И тогда у ребенка тоже включится фантазия", – заключила психолог.



Недетские игры

Андрогинные куклы могут быть опасны тем, что сформируют неадекватное представление о мужчине и женщине, стерев различия. Дети, которые еще не в состоянии анализировать и додумывать, впитают в себя мысль об абсолютной идентичности мужчин и женщин: в психологии, внешности, поведении. "Мы все толерантные, у всех нас разные представления о том, какими должны быть женщины и мужчины. Но есть моменты, которые нельзя переступать, – уверен сопредседатель Национального родительского комитета, клинический психолог Юрий Оболонский. – С трех до семи лет закладываются азы, когда ребенок собирает все, что будет потом влиять на его модели поведения. Если мы будем внедрять безгендерную модель, какой образ будущего он сформирует? Тот, который заложит ему эта корпорация!"

С игрушками, предостерегает специалист, вообще надо быть осторожнее: избегать злых персонажей, персонажей из фильмов ужасов, потому что каждый такой образ, каждый звук и цвет закладывают слишком много негатива, который не проходит бесследно. С игрушкой ребенок находится большое количество времени, поэтому форма игрушки, ее образ и посыл, которые она несет, крайне важны.

Чужого не надо

Цена куклы с комплектом для перевоплощения – около 30 долларов. Говорить о том, будет ли в России спрос на этих кукол, сложно. Как утверждает психолог и куклотерапевт Светлана Львова, появление таких игрушек стало возможно, потому что где-то в них есть потребность. "Если развелось много семей с двумя папами или двумя мамами, то там такие игрушки и нужны. В этой системе будут растить людей с непонятной ориентацией не только в отношении пола, но и ориентации в жизни вообще. В России есть свои, удивительные куклы, которых испокон веков шили вручную, и сейчас постепенно мы к этому возвращаемся".

Но какими бы ни были куклы, родители в воспитании детей все же важнее: этот тезис разделяют специалисты по разные стороны баррикад. "Если папа бьет маму, но при этом говорит, что женщин быть нельзя, ребенок считает действия, а не слова, – уверен Лехт. – Куклы и игрушки, безусловно, это образы, через которые дети познают мир, но главное – то, что заложат ребенку родители". И игры – это результат того, что он считал вокруг себя, отражение тех ценностей и линий поведения, которые ему заложили близкие. А никак не наоборот".