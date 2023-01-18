Эксперты объяснили, могли ли США согреть Европу климатическим оружием

На Украине и в Европе в этом году аномально теплая зима: столбики термометров не раз показывали температуру на 10 и более градусов выше нормы. На фоне этого усилились конспирологические теории о применении США климатического оружия – якобы чтобы помочь союзникам в разгар СВО и энергокризиса в ЕС. Вместе с экспертами разбираемся, насколько это возможно в реальности.

Погода в помощь

В начале января сразу в восьми странах Европы были побиты температурные рекорды, сообщала The Guardian со ссылкой на климатолога Максимиллиано Эрреру. К примеру, в польском городе Корбелов, который славится своим горнолыжным курортом, воздух прогревался до 19 градусов тепла при средних значениях в 1 градус. В Германии температурные рекорды с 31 декабря по 2 января были побиты сразу на 950 метеостанциях, подчеркнул Эррера.

В свою очередь, в Киеве при средних значениях в +1 градус в начале года столбики термометра показывали +10 и выше. Было настолько тепло, что в городе даже пробудились сакуры.

Как отметил колумнист Bloomberg Хавьер Блас, теплая погода помогает Европе в преодолении энергокризиса: в ЕС сократились расходы топлива. Благодаря этому цена газа на европейском рынке снизилась, а заполняемость подземных газовых хранилищ в середине января составила 82% (против среднего значения 62% за последние пять лет).

Обогреватель для континента

Все это не могло не спровоцировать всплеск конспирологических теорий о том, что дело в климатическом оружии – в частности в работе комплекса HAARP на Аляске. За счет него США якобы может "обогревать" целый континент. Но, по словам завкафедрой метеорологии и климатологии МГУ, доктора географических наук Александра Кислова, такая погода в Европе сложилась по естественным причинам.

Американский комплекс HAARP из 180 антенн построили на Аляске в 1993 году. Официально он предназначен для изучения верхних слоев атмосферы, однако с его применением связаны всевозможные теории заговора. В частности, установка будто бы способна вызывать землетрясение, менять погоду в любой точке Земли и даже подчинять себе человеческий разум.

"Теплая зима выдалась из-за того, что усилился перенос воздуха из тропической Атлантики и Африки. Причины, разумеется, природные. Почему это случилось именно в этом году, а не в прошлом, произойдет ли в следующем, прогнозируется крайне трудно", – отметил он в разговоре с Москвой 24.

Отвечая на вопрос, может ли жаркая зима в Европе быть рукотворной, эксперт заявил, что глобально человечество пока не научилось управлять климатом. Разве что разгонять облака в конкретной точке.

"И то погодой в этом смысле можно управлять только при определенных условиях. Например, если на город идет теплый фронт, который несет облачность, остановить это практически невозможно ничем. Даже если поднять в воздух всю военную авиацию страны", – объяснил специалист.

По мнению Кислова, теория управления климатом с помощью HAARP не имеет ничего общего с реальностью.





Александр Кислов заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ, доктор географических наук Масштабы энергетических выбросов, которые происходят при работе HAARP, выглядят впечатляюще. Но у того же циклона они в несколько раз больше. И он не один, их много.

"Чтобы погасить какое-то явление, нужно воздействовать на него тем же количеством энергии. У HAARP ее для этого недостаточно. Надо взорвать примерно 20 атомных бомб, чтобы что-то подобное получилось", – подчеркнул Кислов.

Кроме того, комплекс просто не устроен так, чтобы воздействовать на один конкретный город или континент. Он работает на верхние слои атмосферы, создавая огромный зонт над всем полушарием, добавил эксперт.

Также он обратил внимание, что температурные аномалии в Европе зимой происходили и раньше.

Радиус применения

На самом деле климатическое оружие существует, уверен военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Однако оно может быть эффективно применено только на небольших площадях, считает он.





Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО На мой взгляд, технологий, благодаря которым можно повлиять на погоду целого континента, на сегодняшний день нет.

Кроме того, изменения погоды из-за применения климатического оружия всегда должны сопровождаться аномалиями в других точках планеты, рассказал эксперт Москве 24.

"Если в Европе тепло, то на территории, например, Индии, Пакистана, США должны быть стихийные бедствия с метелями и ураганами. То есть проявления аномальных погодных явлений фиксировались бы и на другой части Земли. Сейчас мы этого не наблюдаем", – сказал Кнутов.

В то же время, по его словам, теплая погода этой зимой даже сыграла на руку СВО, осложнив ситуацию украинским войскам. Из-за слабых грунтов ВСУ сложнее подвозить материальные запасы и использовать поставленную Западом тяжелую бронетехнику. Все это затрудняет наступательные действия со стороны Киева, отметил специалист.

В таких условиях наступательные действия сокращаются, в основном идут позиционные бои, подчеркнул Кнутов. Но это не отражается на сражениях в городских условиях, а на Донбассе в основном именно такая застройка, заключил эксперт.