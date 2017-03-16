Когда стоит переобувать автомобиль и как выбрать подходящие шины



Весенний сезон шиномонтажа стартовал в столичных автосервисах, сообщает телеканал "Москва 24".

До ажиотажа еще далеко, однако и сейчас мастера не сидят без работы – многие автолюбители уже начали переобувать колеса. Тем не менее, эксперты советуют не спешить и дождаться того момента, когда среднесуточная температура воздуха поднимется до плюс пяти градусов.

Руководитель одного из столичных техцентров Дмитрий Слюсарев рассказал, что жесткая высокоскоростная летняя резина не имеет хорошего сцепления с дорожным покрытием при температуре воздуха от +2 до +4 градусов и это может стать причиной ДТП.

Но все же некоторые водители привыкли обгонять время, чтобы потом не стоят в длинных очередях. Для Виктора Понтионова ранняя смена покрышек помимо прочего является возможностью проследить за работой мастеров. Однажды ему плохо привернули колесо и оно начало стучать во время движения. Теперь Виктор пользуется услугами только проверенных мастерских.

Что касается выбора покрышек, в первую очередь следует обратить внимание на маркировку – на изделии должна стоять большая или малая буква "Е" с цифровым кодом – это закодированная информация о прохождении проверки безопасности и подтверждающем документе.

Вместе с тем, при выборе покрышки следует обратить внимание на рисунок протектора. Летняя резина должна хорошо справляться с ливневыми дождями – для этого существуют продольные канавки, которые отводят влагу.

Для езды по бездорожью рекомендуются шины с увеличенными элементами протектора.

Сейчас многие производители уделяют особое внимание материалу, из которого изготавливаются шины. Это различные химические добавки, которые позволяют улучшать сцепление и иногда даже снижать расход топлива. Такие шины могут стоить дороже на треть.

В среднем покрышки служат от двух до четырех сезонов – в зависимости от эксплуатации. Если шины изнашиваются и глубина протектора на зимних составляет меньше 4 миллиметров, а на летних – меньше 1,6, то их необходимо обязательно поменять.