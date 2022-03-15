Эксперт оценила риски дефицита лекарств в РФ

Эксперты отмечают увеличившийся спрос на лекарства среди россиян. Это связано с опасениями граждан, что поставки медикаментов из-за рубежа будут ограничены, а также повысятся цены. При этом в стране предпринимается ряд мер для стабильной работы фармацевтического рынка. Выясняем, возможен ли дефицит и подорожание препаратов в РФ.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Меры поддержки

В начале марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, касающееся медицинской продукции, доставленной в страну из недружественных государств. По новым правилам такие товары нельзя вывозить из России. Причем речь идет не только о продукции, лежащей на складах импортеров, но также и о той, которая сейчас проходит таможенные процедуры.





из сообщения кабмина Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.

Кроме того, была упрощена процедура закупок медицинских изделий. В частности, медоборудования, расходных материалов к нему и технических средств реабилитации для инвалидов.

"Теперь медицинские организации смогут приобретать еще больше таких изделий по упрощенной схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок", – говорится в сообщении кабмина.

Вместе с тем в Госдуму внесли правительственный законопроект, позволяющий разрешить ввоз в РФ медикаментов в упаковках, которые предназначены для обращения за рубежом. Нововведение будет действовать до конца 2022 года. Таким образом, власти надеются ускорить обращение и применение лекарств без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот.



Есть ли дефицит?

Запасов жизненно важных лекарств в РФ хватит как минимум на год – Минпромторг

В Минпромторге сообщили, что в РФ имеются запасы жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), а также сырья для них, которых хватит на срок до года. "Причем по большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объема продаж за 2021 год", – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем Минпромторг и Минтранс сейчас ведут работу над решением проблем, касающихся логистики. Отмечается, что они возникли у всех производителей во всех отраслях. Однако фарма сегодня находится в приоритете, уточнили в министерстве. В свою очередь, в Росздравнадзоре успокоили, что не зафиксировали отказов поставлять медизделия в Россию.

"Медицинские изделия, являясь социально значимыми товарами, не входят в санкционные списки, а потому не подвергаются запретам на ввоз на территорию Российской Федерации", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Росздравнадзор не выявил нарушений, касающихся отсутствия в аптеках минимального ассортимента медикаментов.





пресс-служба Росздравнадзора Согласно результатам мониторинга, за последний месяц на территории РФ не было выявлено нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств.

Также в ведомстве не обнаружили фактов завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

"Согласно данным мониторинга, на территории Российской Федерации за последний месяц не выявлено фактов завышения предельных отпускных цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП", – подчеркнули в пресс-службе Росздравнадзора.



Какие существуют риски?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала Москве 24, что среди россиян сегодня наблюдается неоправданный ажиотажный спрос на различные товары, в том числе и медикаменты.





Ирина Булыгина эксперт фармацевтического рынка, провизор Те, у кого есть хронические заболевания, опасаются, что могут быть перебои в поставках. Тогда логично купить медикаменты, чтобы был запас. Но если вам ничего не надо и вы просто скупаете – это психоз, потому что вы их потом просто выкинете, так как у лекарства есть срок годности и хранить их надо правильно.

Вместе с тем эксперт отметила, что процент ввозимых лекарств в РФ из-за границы на сегодняшний день небольшой. По ее словам, практически все зарубежные производители и так локализованы в стране.

"Сейчас у нас период, который был в 2014 году, когда сметали все, а потом производители наработали такое количество препаратов, что не знали куда это деть. Потому что люди успокоились и перестали покупать впрок. Здесь будет такая же ситуация", – прогнозирует Булыгина.

Специалист предположила, что сложности могут возникнуть только по очень узким направлениям специфических лекарств, производители которых гипотетически не захотят поставлять медикаменты в РФ.





Ирина Булыгина эксперт фармацевтического рынка, провизор Но и на это у нас есть положение в стране, принятое в 2015 году, о принудительном лицензировании. То есть если патентообладатель скажет, что он не будет поставлять препарат в страну, а он стране нужен, то мы принудительно будем выпускать на территории страны дженерик. Даже несмотря на то, что препарат находится под патентной защитой.

Также Булыгина оценила вероятность того, что в РФ могут подорожать лекарства.

"Все, что касается списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), то по закону цены не могут пересматриваться в сторону повышения, потому что это жестко контролируется государством. По закону цены можно повышать только один раз в год на процент инфляции", – объяснила она.

Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также отметил, что повышенный спрос на лекарства среди населения несет определенные риски.

"Если человек понимает, что препараты ему точно пригодятся через три месяца или даже через полгода, это актуально в отношении пациентов с хроническими заболеваниями, тогда запас иметь можно и даже нужно. Во всех остальных случаях с очень большой вероятностью 70–80% сформированных запасов придется просто утилизировать", – сказал эксперт.

Беспалов напомнил, что такие действия граждан оказывают лишнюю нагрузку на всех участников фармацевтического рынка. Более того, существует риск, что тем, кому действительно нужны те или иные лекарства, они могут вовремя не достаться, подчеркнул эксперт.

