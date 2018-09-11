Школа для родителей: чему учит взрослых детская площадка

Детская площадка для родителей, гуляющих с малышами, сродни минному полю: то и дело неожиданная ситуация, требующая немедленного реагирования. C чем приходится сталкиваться, что с этим делать и чему может научиться взрослый на детской площадке – опыт мамы троих детей – в материале Анны Кудрявской-Паниной.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Детская площадка – особый мир, такой социум в социуме. Будь моя воля, я бы примерно на полгода-год посадила ученых из самых разных сфер общественных наук наблюдать за детьми и их родителями. Уверена, что из их наблюдений родились бы отличные и весьма объемные научные работы, а то и целые диссертации. Вот уже полгода я несколько часов в день провожу на детской площадке и наблюдаю за этой "дикой природой", только вот я не ученый, а даже если бы и была им, мне было бы просто некогда заниматься наукой, у меня другое, не менее важное дело: я бегаю за младшей полуторагодовалой дочкой по площадке. И пока моя девочка "социализируется", учусь. Осваиваю правила, по которым живет этот немного странный для взрослого человека мир, тому, как с ним коммуницировать, как реагировать на происходящее здесь и многому другому.

Удивительно, но факт: оказалось, что на детской площадке новому учатся далеко не только дети. Когда в середине девяностых мои старшие сын и дочь были маленькими, детских площадок, по сути, не существовало: убогая каруселька была в одном дворе, качелька – в другом, убитая песочница без песка – в третьем. Это сейчас большинство детских площадок – настоящие игровые городки с горками, качелями, хорошим покрытием. И, разумеется, кучей ребятишек от нуля и до шестнадцати.

Столько вопросов относительно взаимодействия (моего ребенка и других детей, моего с теми самыми детьми и их родителями), сколько возникло у меня за эти полгода, у меня не возникало за все время жизни моей младшей дочери.

Ну вот, к примеру, самое распространенное: на площадке множество игрушек, и большинство из них для каждого отдельного ребенка чужие, при этом лежат и стоят они на виду в общем доступе – машинки, мячи, игрушечные коляски с куклами, самокаты. Понятно, что дети постарше уже различают "свое-чужое" и умеют спрашивать разрешения поиграть (хотя, как показывает практика, далеко не все), а как быть с мальками, которые не в состоянии понять, почему одну игрушку брать можно, а другую нельзя? Или все-таки можно?

Мы можем сколько угодно говорить ребенку, что есть что-то чужое, но ждать понимания в таком возрасте точно не стоит. И ребенок просто подходит и берет то, что ему нравится. И получает определенную реакцию и со стороны малыша, кому игрушка принадлежит, и часто со стороны взрослого, к которому ребенок прилагается. А еще эту реакцию получаете вы, да и сами реагируете на ситуацию так или иначе.

И вот первые возникшие у меня вопросы: "Как правильно реагировать и Чему учить ребенка в этом контексте? Как отвечать на агрессию чужих детей по отношению к моему? Или наоборот".

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Был период, когда я всерьез взволновалась безропотностью моей дочери, с которой она отдает игрушки, в том числе и собственные, другим детям. Мысленно я, как многие мамы, конечно, накрутила себя. Ведь о щедрости в таком возрасте говорить как минимум смешно. А вдруг это самая настоящая виктимность? И, конечно, мне становилось обидно за собственное дитя. И что же делать?! Когда удалось раскрутить себя обратно, я поняла, что в первую очередь я проецирую собственные детские проблемы на своего ребенка. Это я в детстве боялась вступать в конфликты, отстаивать свое и бороться за себя, я боялась физического агрессивного контакта. Я, а не она. Я не могу знать достоверно, что чувствует мой ребенок: совершенно не исключено, что невозмутимо наблюдая за происходящим, он просто изучает мир, людей и вырабатывает собственные правила взаимодействия с ним. Не стоит нагнетать – один из выводов, который я сделала, а второй – пожалуй, стоит объяснить ребенку, что она имеет полное право не давать свои игрушки другому, если не хочет.

На нашей площадке есть девочка лет трех-четырех, такой маленький агрессор-тихушник: она не бьет, не обижает малышей в открытую. За нами она просто ходила по всей площадке и дразнила красивой игрушкой мою дочку, залезая ею почти прямо в лицо. Конечно, ребенок протягивал руку, чтобы потрогать то, что ему "предлагают", и в этот момент девочка постарше тут же убирала игрушку из зоны доступа. Ничего похожего на приглашение к игре в ее действиях не было: она банально дразнила более слабого. Что меня поначалу смутило и дезориентировало, так это то, что она делала все это в присутствии меня буквально в двух шагах. Но я тогда была новичком на детской площадке. Потом мне стало понятно, что "доставать" того, кто помладше, даже при своих и его родителях многие дети совершенно не стесняются.

Как реагировала я? Сначала понаблюдала и убедилась, что девочка сознательно и целенаправленно дразнится, затем, не вступая с ней в контакт, старалась физически нивелировать ситуацию: уводила дочь в другое место, вставала так, чтобы к ней было трудно подойти, но когда и такой метод не помог, я обратилась к девочке напрямую, сказав спокойно, но твердо: "Я не хочу, чтобы ты дразнила мою дочку, не ходи за нами, пожалуйста".

Пока твой ребенок слишком мал и только учится жить в мире, тебе так или иначе придется оперативно реагировать на каждое его взаимодействие с реальностью, в том числе и особенно на детской площадке. Каждый день, десятки раз, выбирая единственно верную, на твой взгляд, реакцию и неизбежно учась на собственных ошибках.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Встретить на площадке тревожного взрослого так же вероятно, как и задиристого ребенка. И первый может оказаться чуть ли не опаснее последнего. Когда, например, твой озорной карапуз с радостным криком индейца несется по высокому детскому городку, чтобы скатиться с любимой горки, а на его пути с диким воплем вырастает чужой тревожный взрослый, который (конечно, не зная, что трюк отработан месяцами тренировок, в течение которых мама и папа контролировали и страховали каждое движение малыша) почему-то решил, что чужое дитя (хотя его мама рядом и бдит, а не сидит на лавочке, уткнувшись в телефон) в опасности и его непременно нужно спасти. Кроме вреда и еще большей опасности такой взрослый не принесет больше ничего: он просто напугает и дезориентирует ребенка, который может метнуться в другую сторону и действительно упасть. Доверять другим взрослым их собственных детей, даже если тебе кажется, что что-то идет не так, – этому тоже стоит научиться.

Детская площадка многому учит взрослую меня, главное, терпению и вниманию и в первую очередь по отношению к собственному ребенку. Не оставлять малыша без внимания ни на секунду – не значит кружить над ним наседкой, а просто быть рядом настолько, насколько это нужно, чтобы в случае чего прийти на помощь.

Учит никогда ни при каких обстоятельствах не воспитывать чужих детей. У них для этого есть собственные родители. Не дать обижать своего – да, что-то внушать, объяснять, стыдить другого – нет. Предупредить конфликт, а не разруливать его. Никогда не принимать близко неадекватную реакцию взрослых на то, что делает мой ребенок и что делаю я, не обращать внимания на чужую оценку меня и моих детей.

А еще сохранять терпимость, спокойствие и доброжелательность. Даже если вы руководите большим коллективом и умеете держать лицо и себя в руках на работе, поверьте, на детской площадке это будет для вас сложнее.