Лучшее – это не лезть: как избежать "разрыва поколений"

Абсолютно каждый взрослый сталкивался с проблемой выстраивания отношений с детьми. Виктор Майклсон, 63-летний москвич, канадец по паспорту, маркетолог и лидер движения slow food в России дал несколько важных советов.

Я люблю и воспринимаю любую музыку – от архаики до электроники. Почти любую. Долгое время у меня не складывались отношения с джазом. И мне было абсолютно понятно почему.

Именно эту музыку любил мой отец. Когда-то он даже играл в джаз-бэнде на ударных, дружил с джазовыми звездами и узнавал с трех нот популярные джазовые мелодии. И именно поэтому – в формате отрицания и бунта (внутреннего) – я не выносил саксофон и трубу, не любил синкопы и импровизации, и все такое. Короче, привет от дедушки Сигизмунда!

Мне повезло – мой позднеподростковый возраст совпал с расцветом The Beatles – именно они сформировали мой музыкальный вкус. Магнитофонные кассеты, пати на флэтах (когда родичи в кино), танцы – уже не твист, а что-то неуверенно другое. Как-то пати была у меня дома, а родичи вернулись из кино рано. Отец заглянул в комнату, где мы неуклюже, но самозабвенно двигались под Abbey Road, сделал несколько движений (танцевал он фантастически хорошо, поэтому получилось у него лучше, чем у любого из нас) и сказал что-то презрительное.

Ну вот. Отцы и Дети. Именно об этом хочу поговорить. Наверное, страх попасть в ситуацию моего отца вел меня, когда я изо всех сил старался быть внимательным и позитивным к вкусам моей дочери, общаться с ее друзьями, как с равными. Одна из них называла меня Mister Michaelson – это было вежливо, но отодвигало меня на безопасное расстояние. Другие называли меня Victor – общаться было легче. Потом, уже в России, я видел, как мои друзья переживают из-за отсутствия понимания и контакта. Теперь у меня растет младшая дочь, и я снова в напряжении: как бы не прозевать момент, когда наступает отчуждение.

Многие считают, что отчуждение неизбежно. На самом деле – нет. Как и любое серьезное достижение, преодоление разрыва поколений (я бы так перевел generation gap) требует работы. Как и любая эмоциональная и ментальная практика, преодоление это требует душевных усилий. Но близость сохранить можно как минимум на уровне уважения к взглядам и вкусам другого, на уровне добрососедских отношений.

В журнале Paris Match очень много лет назад была любопытная публикация. Полностраничное изображение подростка с информацией: одежда, обувь, прическа, музыка, что читает, где тусуется. И затем вывод – к какой субкультуре принадлежит подросток и каковы риски. Таких картинок было пять–шесть по основным субкультурам: скинхеды, хиппи, BCBG и так далее. Шло под рубрикой "В помощь родителям". Мне кажется, такой обзор был бы интересен и сейчас, хотя субкультур расплодилось на несколько номеров журнала. Необходимо знать, что смотрит и что читает ваш отпрыск, где "зависает", а где "тусует", кто у него во френдах в открытых соцсетях (если он(а) закрывают сети, то лучше не соваться).

Мы – взрослые – иногда теряемся, если наши дети (или, что еще страшнее – внуки) приходят домой с выбритой головой или с желтыми волосами. Мы просим сделать звук потише, если за стеной "Раммштайн" или "Соломун". Мы заходим в инстаграм и видим странные мутные фотографии, обрезанные лица, как будто снимавший (и снимаемый) были под чем-то... Или видим нашего мальчика в мейкапе (важно: это не означает, что мальчик – гей, просто вот так вот они развлекаются)... Или девочку... нет, даже не буду продолжать. Они любят заигрывать с опасными темами, хвастаться тем, как они нарушают общественные приличия (а что, мы не рассказывали друг другу, как выпили три бутылки на двоих и потом...?). Реакция должна быть невозмутимая. Увидев цветные волосы или татуировку, лучше всего сказать что-то типа "этот цвет тебе не очень идет – попробуй баклажановый" или "хорошо будет сочетаться с красными джинсами".

Я научился приходить домой до закрытия метро, потому что когда я приходил сильно позже, то видел, что мама не спит и явно волнуется. Она не ругала меня, просто жаловалась, что я не даю ей высыпаться. Как-то раз пригрозила мне, что будет в следующий раз обзванивать всех моих друзей, а мне будет стыдно. Я научился приезжать на последнем метро или звонить, что не приеду.

В целом "комендантский час" пользу безопасности детей никогда не приносил: на улицах опасно (или неопасно) одинаково – что в десять вечера, что в три ночи, а все нехорошее дети могут совершить в дневные часы. Так что делаем мы это всегда для себя.

Самое сложное – это высказываться относительно привязанностей ("пассий") своих детей или внуков. Тут приходится хитрить и даже использовать манипулятивные техники. Если пассия грубая и, по вашему мнению, не соответствует вашему отпрыску по уровню, то можно (разумеется, только отвечая на вопрос: "Как она тебе?") сказать: "Да, очень милая девочка, но мне не очень нравится, как вы общаетесь". Ну и затем, если будет уточняющий вопрос, объяснить очень мягко. Ребенок фыркнет и будет пытаться что-то доказать – не спорьте. Дело сделано, зерно сомнения посажено.

Но, может быть, и не надо вмешиваться вовсе. Моя дочь на вопросы о личной жизни отвечала мне: "Папа, я тебе все расскажу, когда будет о чем". Я в какой-то момент потерял терпение и сказал ей: "Ну вот тебе мой завет – спи, с кем хочешь, живи, с кем хочешь, замуж, за кого хочешь выходи... только детей не рожай сразу!" Через несколько лет, когда я снова пытался выяснить, что да как, она сказала: "Папа, я помню: спи, с кем хочешь, живи, с кем хочешь".

В целом современные дети не привыкли делиться сокровенным и с родными, и с подружками. Они решают душевные проблемы самостоятельно, они – индивидуалисты, их не интересуют общие рецепты. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это не лезть.

Осудив весь русский рэп или все техно, вы только лишний раз докажете ей или ему, что вы – отстой и не "процарапанный". Если критиковать, то "изнутри": "Ну не знаю, как тебе может нравиться Элджей. Почитай слова, это же очень примитивно... сравни с Хаски, например". Или: "Смотри, какой грубый монтаж у клипов". Как-то так.

Ну и старайтесь понять, прочувствовать, прочитать тексты песен, биографии артистов, найти что-то, что нравится вам – и тогда вам будет, о чем поговорить, кроме уроков. А может быть, найдете что-то свое, и на каком-нибудь рейве или концерте, или выставке ваш внук скажет своей девушке с гордостью: "Вон, видишь, чел в желтой кепке? Это мой дедушка!" И девушка скажет: "Прико-о-ольно! Познакомишь?"

Ну и пока давайте договоримся: счастье родителей – в счастье детей. И счастье это не должно быть эгоистичным!