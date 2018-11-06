Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как создать lifestyle-канал



Пришло время признать, что треть интернет-контента производят дети и подростки младше 17 лет. Они ведут блоги, создают комедийные видео и альтернативные сериалы. Теперь знаменитостью может стать любой ребенок.

Образовательный проект "TVоя Москва" запускает бесплатный обучающий курс "TVоя Москва. YOUниоры". Опытные спикеры помогут юным блогерам придумать, разработать оригинальный контент и расскажут о необходимых инструментах для успешного блогинга.

Первые мастер-классы пройдут в Центре документального кино 10 ноября.

В 12:00 перед гостями выступит блогер Улилай с темой: "От Майнкрафта до Античности. Контент, который развлекает и развивает". Речь пойдет о lifestyle-контенте и самых популярных направлениях этого сегмента видеоблогинга. Слушатели узнают:

что нужно знать перед тем, как создавать влоги?

что представляет собой lifestyle-канал в 2018 году?

"Моя жизнь не такая уж интересная" – что делать?

как найти свою нишу и пространство для развития?