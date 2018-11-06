Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как создать lifestyle-канал

Пришло время признать, что треть интернет-контента производят дети и подростки младше 17 лет. Они ведут блоги, создают комедийные видео и альтернативные сериалы. Теперь знаменитостью может стать любой ребенок.
Образовательный проект "TVоя Москва" запускает бесплатный обучающий курс "TVоя Москва. YOUниоры". Опытные спикеры помогут юным блогерам придумать, разработать оригинальный контент и расскажут о необходимых инструментах для успешного блогинга.
Первые мастер-классы пройдут в Центре документального кино 10 ноября.
В 12:00 перед гостями выступит блогер Улилай с темой: "От Майнкрафта до Античности. Контент, который развлекает и развивает". Речь пойдет о lifestyle-контенте и самых популярных направлениях этого сегмента видеоблогинга. Слушатели узнают:
- что нужно знать перед тем, как создавать влоги?
- что представляет собой lifestyle-канал в 2018 году?
- "Моя жизнь не такая уж интересная" – что делать?
- как найти свою нишу и пространство для развития?
Трансляция начнется 10 ноября в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.