Активисты "Безопасной столицы" выйдут в рейды против ночной продажи алкоголя

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Активисты "Безопасной столицы" планируют серию рейдов по всем районам города, рассказала порталу Москва 24 председатель комиссии по безопасности Мосгордумы и куратор проекта Инна Святенко. Добровольцы проверят торговые точки методом "тайного покупателя".

"В последнее время от жителей разных районов снова стало поступать большое количество жалоб на торговлю алкоголем в запрещенное время. Волонтеры "Безопасной столицы" будут выявлять те точки, где продавцы игнорируют требования законодательства", – сказала она.

По словам Святенко, нельзя выделить какие-то конкретные районы – со всех концов Москвы приходит примерно одинаковое количество обращений от недовольных жителей. Добровольцы проверят все жалобы методом "тайного покупателя", а информацию обо всех недобросовестных предпринимателях передадут в правоохранительные органы.



Напомним, что в Москве нельзя продавать алкогольные напитки (и в том числе – пиво) с 23:00 до 8:00. Исключением являются бары и рестораны – но там могут продавать алкоголь только в открытой таре, то есть, запечатанную бутылку приобрести не удастся. Кроме того, периодически в столице вводят временные ограничения на продажу спиртного. Например, так было во время матчей ЧМ и так будет на День города



Запрет на ночную торговлю алкоголем действует уже не первый год, однако до сих пор находятся желающие приобрести спиртное в неурочный час. Научный сотрудник центра психического здоровья РАМН, психолог Александр Федорович видит причину в том, что люди редко планируют употреблять горячительное заранее.

"Желание выпить приходит спонтанно. У человека может внезапно произойти радостное событие, которое он решит отметить. Например, приедет в гости любимая сестра, которую давно не видел. Или же у него может произойти несчастье – разобьют машину, сосед затопит – и потребуется снимать стресс. Не важно, 22:55 или 23:05 – вполне вероятно, что человек захочет выпить и попробует приобрести алкоголь", – считает он.

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Но это касается, как правило, обычных людей, которые употребляют алкоголь от случая к случаю и не держат дома запас спиртного. С теми же, у кого выработалась зависимость, все еще сложнее, поскольку эти люди не способны в принципе рассчитывать потребление алкоголя и делать соответствующие запасы.

"У этих людей другая ментальность, и весь алкоголь реализуется сразу же, как появляется. "Бутылка не должна стоять открытой", – такой примерно ход мысли. Поэтому они сразу выпивают все, что есть. А если этого не хватает – то стремятся достать еще, независимо от того, сколько времени", – заключил Федорович.

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При этом, решить проблему можно только с помощью обращений неравнодушных жителей. Работая точечно по таким заявлениям, можно добиться необходимого эффекта, считает директор благотворительного учреждения "Право и порядок", подполковник милиции в запасе Олег Иванников.

"В Москве очень много киосков, магазинчиков и других торговых точек. Правоохранительным органам невозможно уследить за всеми, и, конечно, нельзя выставить постового рядом с каждым. Однако наказание для предпринимателей достаточно серьезное – лишение лицензии на продажу спиртного. Поэтому большинство магазинов придерживаются нормы закона, а выявить остальных помогают горожане", – отметил собеседник портала Москва 24.