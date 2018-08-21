Минздрав обсуждает введение устрашающих картинок на спиртных напитках

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Минздрав прорабатывает вопрос о введении на этикетках бутылок с алкоголем устрашающих картинок, предупреждающих о вреде алкоголя.

"В настоящее время указанный вопрос прорабатывается", — сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

С помощью демотиваторов на бутылках специалисты хотят показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя и донести, что спиртное связано не только с положительными эмоциями, но и с тяжелыми социальными последствиями. Например, с совершением уголовных правонарушений или получением серьезных травм.

В министерстве также отметили, что специалисты обсуждают дополнительные меры, направленные на ограничение потребления алкоголя. В будущем их могут включить в Стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил проводить работу по профилактике злоупотребления спиртным среди россиян. Профилактику специалист предложил проводить в крупных магазинах. Он также отметил, что в крупный магазин по продаже алкоголя можно внедрить "идею культуры" употребления горячительных напитков.

По данным Минздрава, число больных алкоголизмом снизилось в России за последние 12 лет на 55 процентов. При этом количество впервые поставленных диагнозов "белая горячка" за тот же период снизилось на 74 процента.

Специалисты также отмечают, что в России происходит сокращение потребления алкоголя, а также трансформация потребления алкогольного рынка. Молодежь вместо крепких напитков выбирает более легкие.

Главным фактором снижения, по мнению экспертов, является грамотная политика российского Минздрава – ограничение времени и мест продажи спиртных напитков, их рекламы по телевидению.