Остатки сладки. Семь блюд из продуктов после новогоднего застолья

После новогоднего застолья остаются горы продуктов – не съеденных и не вошедших в праздничные блюда. Что можно приготовить из оставшихся деликатесов, чтобы они не испортились, читайте в подборке.

Запеканка

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В запеканку, как и в пиццу, можно положить практически любые овощи и мясо, картофельное пюре или вареный картофель.

Из чего будем готовить запеканку:



ветчина (колбасная, вареное мясо) – 300 граммов;

вареный или сырой картофель – 5 штук;

баклажаны или помидоры – 2 штуки;

сыр – 200 граммов;

лук репчатый – 1 штука;

растительное и сливочное масло – 2 столовые ложки;

чеснок – 2 зубчика;

сливки – 200 мл;

яйцо – 2 штуки;

соль, специи и зелень – по вкусу.

Мелко нарезанный лук и чеснок обжарить в масле, добавить нарезанную кубиками ветчину, колбасу или вареное (тушеное) мясо. Пассировать до золотистой корочки. Выложить все это на дно формы для запекания, сверху посыпать частью тертого сыра. Сверху выложить нарезанный кружочками картофель и снова посыпать сыром.

В отдельной емкости взбить сливки с яйцами, добавить туда специи. Картофель с мясом залить получившимся соусом и поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку. На запеканку положить кусочек сливочного масла.

Пицца

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В ход пойдут остатки мясной и сырной тарелки, овощи и зелень. Но придется отдельно готовить тесто или купить готовое.

Ингредиенты:



тесто для пиццы – 300 граммов;

томатная паста – 100 граммов;

сыр – 100 граммов;

вареное мясо, колбаса, бекон, жареные грибы и т.д. – по желанию;

специи, зелень – по вкусу.

Французские тосты

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Разогрейте духовку до 250 градусов. Поставьте в нее противень, чтобы он тоже нагрелся. Раскатанное тесто нужно поместить на бумагу для выпечки и смазать томатной пастой со специями. Сверху посыпаем зеленью и сыром. Затем выкладываем нарезанную мясную (грибную) начинку. Помещаем пиццу на противень и запекаем до готовности.

Для этого блюда, которое отлично подойдет для завтрака, понадобятся остатки хлеба и фруктов (бананы, яблоки, ананас, клубника).

Ингредиенты:



сливочное масло – 100 граммов;

булочки или хлебные ломтики;

яйца – 2 штуки;

сливки или молоко – 100 мл;

сахар – 2 чайные ложки;

яблоко, банан, колечки ананаса.

Фрукты нужно мелко порезать и обжарить на сливочном масле до мягкости. К ним добавляем сахар, можно также добавить корицу. Фрукты выкладываем на тарелку.

Яйца взбиваем с молоком или сливками и опускаем в эту смесь хлеб. Обжариваем хлебные гренки на сковороде, в которой были фрукты. Выкладываем на тосты фрукты и посыпаем сахарной пудрой.

Крамбл

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Для этого десерта понадобятся остатки печенья, фруктов и мороженое.

Ингредиенты:



печенье – 150 граммов;

яблоки, груши, ягоды – 400 граммов;

сахар – 100 граммов;

сливочное масло – 30 граммов;

мороженое – 400 граммов.

Испанская тортилья

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Сахар нужно растопить до состояния жидкой карамели, добавить в него масло и помешивать, пока сироп не станет золотистым. Режем фрукты, высыпаем их на сковороду и немного обжариваем. После этого всыпаем ваниль и корицу.

Из оставшегося вареного картофеля также можно приготовить вкусную испанскую тортилью.

Ингредиенты:



картофель – 200 граммов;

помидоры – 200 граммов;

яйца – 4 штуки;

чеснок – 3 дольки;

кукуруза замороженная или консервированная – 100 граммов;

сладкий перец – ½ штуки;

петрушка, соль, оливковое масло.

Испанская тортилья по составу и вкусу напоминает омлет или запеканку. Для этого блюда понадобится сковорода со съемной ручкой, но можно обойтись и обычной. Очищенный картофель нужно нарезать тонкими ломтиками и обжарить 10 минут на сковороде. Перец нарезаем небольшими квадратными кусочками и добавляем к картофелю. Затем засыпаем измельченный чеснок и соль. Через пять минут добавляем мелко нарезанные помидоры и кукурузу.

В отдельной емкости слегка взбиваем яйца с зеленью и солью. Когда картофель будет готов, добавляем их в сковороду и уже не перемешиваем. Далее снимаем со сковороды ручку и ставим блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на несколько минут. Если у вашей сковороды ручка не снимается, тортилью немного прожариваем снизу на небольшом огне, а потом с помощью тарелки переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Готовое блюдо можно подавать как в холодном, так и в горячем виде.

Суп из печеной утки или кролика

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Если после праздника осталось запеченное мясо (например, кролик, курица или утка), из него можно сделать ароматный пряный суп.

Для супа понадобятся:



запеченное мясо (кролик или утка);

масло сливочное – 30 граммов;

морковь – 1 штука;

лук репчатый – 1 штука;

лапша;

свежая зелень, чеснок, лавровый лист, специи.

На сковороде разогреть сливочное масло и обжарить в нем мелко нарезанный репчатый лук. Туда добавить тертую морковь и нарезанные кубиками стебли сельдерея. Овощи пассировать пять минут. К овощам добавить мясо, переложить все в кастрюлю, залить горячей водой и довести до кипения. Добавить соль, специи, сухую зелень и варить на слабом огне в течение 40 минут.

После этого вынуть из супа мясо и добавить в бульон лапшу и лавровый лист. Через две минуты всыпать мелко нарезанный чеснок и свежую зелень. После этого суп должен постоять еще 10 минут.

Солянка из нарезок

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Для солянки понадобятся:



ветчина – 200 граммов;

копченая колбаса – 200 граммов;

копченые ребрышки – 300 граммов;

лук репчатый – 1 штука;

соленые огурцы – 2 штуки;

оливки – 100 граммов;

томатный сок – 2 столовые ложки;

растительное и сливочное масло;

лимон – 1 штука;

специи, зелень, сметана.

Копченые ребрышки положить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения и варить час. После этого положить лавровый лист и горошины перца. Мясо вынуть из бульона, отделить от костей и нарезать соломкой. Так же нарезать ветчину и колбасу. Огурцы тоже нарезать соломкой, положить в сковороду, добавить две ложки бульона и немного потушить. Затем выложить огурцы в кастрюлю с бульоном.

Лук нужно нарезать соломкой, обжарить на сливочном масле и добавить туда томатный сок. Затем зажарку вместе с мясом, ветчиной и колбасой выкладываем в бульон. Добавляем оливки и варим еще 15 минут. В солянку также можно добавить немного рассола от оливок. После этого накрываем кастрюлю крышкой и даем настояться 15 минут.