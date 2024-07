Профессор Сафонов: до России молодежное движение NEET еще не дошло

Мир захватывает эпидемия NEET: это явление, когда молодые люди сознательно отказываются учиться и работать. Во всем мире их уже больше четверти, считают эксперты. Есть ли подобная проблема в России и как с ней бороться, разбиралась Москва 24.

Прочь заботы

Термин NEET – это аббревиатура от английского Not in Education, Employment or Training. Явление охватывает молодых людей от 15 до 24 лет, которые сознательно отказываются учиться и работать. По данным Международной организации труда (ILO) ООН, в 2022 году подобный образ жизни вели 23,4% молодежи по всему миру.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что корни этого явления, например, в Европе уходят в 1980–1990-е: у коренного населения перестали расти доходы, из-за чего стало больше бедных, плюс появились мигранты, которые довольствовались социальными выплатами государства. Именно они в большинстве своем вырастили современных детей, которые привыкли к такому уровню жизни и не стремятся его улучшить, уверен эксперт.



Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Плюс стали дороже квартиры, машины, дома. Это приводило к ощущению, что ты можешь крутиться как белка в колесе, а результата не будет. Терялась мотивация следовать традиционным ценностям – построить дом, вырастить ребенка и так далее. В то же время появилось осознание: зачем учиться и работать, если можно получать социальную помощь от государства?

По его словам, пониженный уровень притязаний на Западе продвигается в том числе под видом толерантности. Условно в ряде стран человека намеренно уверяют в том, что даже его незавидное положение – тоже успех.

"Это выгодно с политической точки зрения: население не задается вопросами, почему происходит социальная несправедливость – одним все, а другим ничего. Учат довольствоваться малым", – объяснил Сафонов.

Плюс эксперт упомянул о психологическом аспекте: легче принять свою неудачу как достижение, чем признать поражение и начать все сначала. В то же время NEET касается не только бедных, но и обеспеченных семей. Здесь у ребенка может сформироваться установка: "зачем пахать мне, если деньги дадут родители". Это говорит о том, что NEET – многоликое явление, отметил Сафонов.

А что в России?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В апреле 2024-го вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании Владимира Путина с правительством, что за последние пять лет доля россиян от 15 до 24, которые не работают и не учатся, сократилась с 10,6 до 8,7%. Однако, по словам Сафонова, именно к движению NEET эти цифры отношения не имеют.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Это приблизительные оценки Росстата. Однако здесь не учитывается, что часть молодежи, к примеру, официально не трудоустроена. Или не работает, потому что ухаживает за кем-либо в семье.

Затрудняет оценки и тот факт, что не все молодые люди, которые даже поступают в институт, действительно горят желанием получать знания. Но раз они формально учатся, то в озвученную статистику уже не попадают, обратил внимание эксперт.

"Пару лет назад я знакомился со студентами, попросил их охарактеризовать себя. Из примерно 120 человек нашлись несколько, которые сказали, что вообще не знают, зачем сюда пришли. То есть сверхзадачи чему-то научиться у них не было, что и отразилось потом на их будущем. И не потому, что они глупые, а потому, что цели нет", – поделился Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Исследований, сколько молодых людей сознательно отказываются от учебы и работы, в России нет, поэтому дать реальную оценку о количестве таких людей крайне затруднительно. Возможно, их вообще единицы, по пальцам одной руки получится пересчитать, а может, значительно больше. Озвученная цифра – предположение и попытка начать исследовать эту тему.

В то же время эксперт предположил, что в полной мере явление NEET до России пока еще не дошло. Все потому, что в нашей стране западные тенденции начинают массово проявляться спустя годы после того, как набрали ход за границей. А значит, стоит приготовиться к этому уже сейчас, призвал Сафонов.

NEET не пройдет?

Не допустить массового распространения NEET в России поможет в том числе борьба с социальным неравенством, считает Александр Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Работа должна приносить реальные результаты. То есть доходы необходимы на таком уровне, которые могли бы помочь достичь фундаментальных ценностей, таких как свой дом и воспитание детей.

Кроме того, в РФ необходимо продвигать тягу к труду среди молодежи, продолжает эксперт.

"Почему иногда люди говорят: зачем нам трудиться? Потому что медиа показывают успехи тех же блогеров, которые добились всего, вроде как ничего не делая. Или часто говорят, что "Билл Гейтс не учился" или какие-либо актеры и музыканты. После этого в массовом сознании возникает иллюзия: можно ничего не делать и получать доход. Поэтому нужно пропагандировать достоинства труда", – подчеркнул Сафонов.

Также ребенка необходимо вовлекать в спорт, творчество и другие активности. Когда дети начинают достигать чего-то, они автоматически приучаются к работе и стремятся к новым знаниям. И это должно войти в привычку, объяснил специалист.

Плюс ко всему необходимо повышать производительность труда и замещать человека машинами на физических работах. А вместо этого предлагать молодежи творческие и высококвалифицированные места, где необходимо управлять и создавать, заключил Сафонов.