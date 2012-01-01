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02 июля, 18:28

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Профессор Сафонов: до России молодежное движение NEET еще не дошло

Движение NEET: почему молодежь сознательно отказывается работать и учиться

Мир захватывает эпидемия NEET: это явление, когда молодые люди сознательно отказываются учиться и работать. Во всем мире их уже больше четверти, считают эксперты. Есть ли подобная проблема в России и как с ней бороться, разбиралась Москва 24.

Прочь заботы

Фото: 123RF/zinkevych

Термин NEET – это аббревиатура от английского Not in Education, Employment or Training. Явление охватывает молодых людей от 15 до 24 лет, которые сознательно отказываются учиться и работать. По данным Международной организации труда (ILO) ООН, в 2022 году подобный образ жизни вели 23,4% молодежи по всему миру.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что корни этого явления, например, в Европе уходят в 1980–1990-е: у коренного населения перестали расти доходы, из-за чего стало больше бедных, плюс появились мигранты, которые довольствовались социальными выплатами государства. Именно они в большинстве своем вырастили современных детей, которые привыкли к такому уровню жизни и не стремятся его улучшить, уверен эксперт.

Плюс стали дороже квартиры, машины, дома. Это приводило к ощущению, что ты можешь крутиться как белка в колесе, а результата не будет. Терялась мотивация следовать традиционным ценностям – построить дом, вырастить ребенка и так далее. В то же время появилось осознание: зачем учиться и работать, если можно получать социальную помощь от государства?
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

По его словам, пониженный уровень притязаний на Западе продвигается в том числе под видом толерантности. Условно в ряде стран человека намеренно уверяют в том, что даже его незавидное положение – тоже успех.

"Это выгодно с политической точки зрения: население не задается вопросами, почему происходит социальная несправедливость – одним все, а другим ничего. Учат довольствоваться малым", – объяснил Сафонов.

Плюс эксперт упомянул о психологическом аспекте: легче принять свою неудачу как достижение, чем признать поражение и начать все сначала. В то же время NEET касается не только бедных, но и обеспеченных семей. Здесь у ребенка может сформироваться установка: "зачем пахать мне, если деньги дадут родители". Это говорит о том, что NEET – многоликое явление, отметил Сафонов.

А что в России?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В апреле 2024-го вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании Владимира Путина с правительством, что за последние пять лет доля россиян от 15 до 24, которые не работают и не учатся, сократилась с 10,6 до 8,7%. Однако, по словам Сафонова, именно к движению NEET эти цифры отношения не имеют.

Это приблизительные оценки Росстата. Однако здесь не учитывается, что часть молодежи, к примеру, официально не трудоустроена. Или не работает, потому что ухаживает за кем-либо в семье.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

Затрудняет оценки и тот факт, что не все молодые люди, которые даже поступают в институт, действительно горят желанием получать знания. Но раз они формально учатся, то в озвученную статистику уже не попадают, обратил внимание эксперт.

"Пару лет назад я знакомился со студентами, попросил их охарактеризовать себя. Из примерно 120 человек нашлись несколько, которые сказали, что вообще не знают, зачем сюда пришли. То есть сверхзадачи чему-то научиться у них не было, что и отразилось потом на их будущем. И не потому, что они глупые, а потому, что цели нет", – поделился Сафонов.

Исследований, сколько молодых людей сознательно отказываются от учебы и работы, в России нет, поэтому дать реальную оценку о количестве таких людей крайне затруднительно. Возможно, их вообще единицы, по пальцам одной руки получится пересчитать, а может, значительно больше. Озвученная цифра – предположение и попытка начать исследовать эту тему.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

В то же время эксперт предположил, что в полной мере явление NEET до России пока еще не дошло. Все потому, что в нашей стране западные тенденции начинают массово проявляться спустя годы после того, как набрали ход за границей. А значит, стоит приготовиться к этому уже сейчас, призвал Сафонов.

NEET не пройдет?

Фото: 123RF/ihorkuz

Не допустить массового распространения NEET в России поможет в том числе борьба с социальным неравенством, считает Александр Сафонов.

Работа должна приносить реальные результаты. То есть доходы необходимы на таком уровне, которые могли бы помочь достичь фундаментальных ценностей, таких как свой дом и воспитание детей.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

Кроме того, в РФ необходимо продвигать тягу к труду среди молодежи, продолжает эксперт.

"Почему иногда люди говорят: зачем нам трудиться? Потому что медиа показывают успехи тех же блогеров, которые добились всего, вроде как ничего не делая. Или часто говорят, что "Билл Гейтс не учился" или какие-либо актеры и музыканты. После этого в массовом сознании возникает иллюзия: можно ничего не делать и получать доход. Поэтому нужно пропагандировать достоинства труда", – подчеркнул Сафонов.

Также ребенка необходимо вовлекать в спорт, творчество и другие активности. Когда дети начинают достигать чего-то, они автоматически приучаются к работе и стремятся к новым знаниям. И это должно войти в привычку, объяснил специалист.

Плюс ко всему необходимо повышать производительность труда и замещать человека машинами на физических работах. А вместо этого предлагать молодежи творческие и высококвалифицированные места, где необходимо управлять и создавать, заключил Сафонов.

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