Профессор Сафонов: до России молодежное движение NEET еще не дошло

Мир захватывает эпидемия NEET: это явление, когда молодые люди сознательно отказываются учиться и работать. Во всем мире их уже больше четверти, считают эксперты. Есть ли подобная проблема в России и как с ней бороться, разбиралась Москва 24.
Прочь заботы
Термин NEET – это аббревиатура от английского Not in Education, Employment or Training. Явление охватывает молодых людей от 15 до 24 лет, которые сознательно отказываются учиться и работать. По данным Международной организации труда (ILO) ООН, в 2022 году подобный образ жизни вели 23,4% молодежи по всему миру.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что корни этого явления, например, в Европе уходят в 1980–1990-е: у коренного населения перестали расти доходы, из-за чего стало больше бедных, плюс появились мигранты, которые довольствовались социальными выплатами государства. Именно они в большинстве своем вырастили современных детей, которые привыкли к такому уровню жизни и не стремятся его улучшить, уверен эксперт.
По его словам, пониженный уровень притязаний на Западе продвигается в том числе под видом толерантности. Условно в ряде стран человека намеренно уверяют в том, что даже его незавидное положение – тоже успех.
"Это выгодно с политической точки зрения: население не задается вопросами, почему происходит социальная несправедливость – одним все, а другим ничего. Учат довольствоваться малым", – объяснил Сафонов.
Плюс эксперт упомянул о психологическом аспекте: легче принять свою неудачу как достижение, чем признать поражение и начать все сначала. В то же время NEET касается не только бедных, но и обеспеченных семей. Здесь у ребенка может сформироваться установка: "зачем пахать мне, если деньги дадут родители". Это говорит о том, что NEET – многоликое явление, отметил Сафонов.
А что в России?
В апреле 2024-го вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании Владимира Путина с правительством, что за последние пять лет доля россиян от 15 до 24, которые не работают и не учатся, сократилась с 10,6 до 8,7%. Однако, по словам Сафонова, именно к движению NEET эти цифры отношения не имеют.
Затрудняет оценки и тот факт, что не все молодые люди, которые даже поступают в институт, действительно горят желанием получать знания. Но раз они формально учатся, то в озвученную статистику уже не попадают, обратил внимание эксперт.
"Пару лет назад я знакомился со студентами, попросил их охарактеризовать себя. Из примерно 120 человек нашлись несколько, которые сказали, что вообще не знают, зачем сюда пришли. То есть сверхзадачи чему-то научиться у них не было, что и отразилось потом на их будущем. И не потому, что они глупые, а потому, что цели нет", – поделился Сафонов.
В то же время эксперт предположил, что в полной мере явление NEET до России пока еще не дошло. Все потому, что в нашей стране западные тенденции начинают массово проявляться спустя годы после того, как набрали ход за границей. А значит, стоит приготовиться к этому уже сейчас, призвал Сафонов.
NEET не пройдет?
Не допустить массового распространения NEET в России поможет в том числе борьба с социальным неравенством, считает Александр Сафонов.
Кроме того, в РФ необходимо продвигать тягу к труду среди молодежи, продолжает эксперт.
"Почему иногда люди говорят: зачем нам трудиться? Потому что медиа показывают успехи тех же блогеров, которые добились всего, вроде как ничего не делая. Или часто говорят, что "Билл Гейтс не учился" или какие-либо актеры и музыканты. После этого в массовом сознании возникает иллюзия: можно ничего не делать и получать доход. Поэтому нужно пропагандировать достоинства труда", – подчеркнул Сафонов.
Также ребенка необходимо вовлекать в спорт, творчество и другие активности. Когда дети начинают достигать чего-то, они автоматически приучаются к работе и стремятся к новым знаниям. И это должно войти в привычку, объяснил специалист.
Плюс ко всему необходимо повышать производительность труда и замещать человека машинами на физических работах. А вместо этого предлагать молодежи творческие и высококвалифицированные места, где необходимо управлять и создавать, заключил Сафонов.