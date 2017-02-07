Электробус вышел на свой первый маршрут в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Начались испытания электробуса ЛиАЗ-6274 на улицах столицы. Они продлятся шесть месяцев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Электрический автобус начал курсировать по маршруту М2 "Фили" – Метро "Китай-город", связывающему западные районы с пересадочным узлом на Славянской площади.

По словам главного инженера Мосгортранса Павла Хмелева, благодаря высокому пассажиропотоку на этом маршруте можно оценить работоспособность данного транспортного средства при большой нагрузке.

Электробус произведен на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Его отличают высокая мобильность и экологичность. Оборудован электробус 27 сиденьями, а всего вмещает до 90 пассажиров. Максимальная скорость – 80 километров в час.

Три раза в день машину будут подзаряжать на быстрой подзарядке – по 10–20 минут. Срок эксплуатации его батареи составит 7–10 лет. Пробег без подзарядки будет зависеть от нагрузки, пробок, окружающих условий. При максимальной нагрузке – до 70 километров.